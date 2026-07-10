"Укренерго" очікує великий інтерес до конкурсу на 1,5 ГВт нової генерації – СЕО

Голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко розраховує на великий інтерес інвесторів до участі у наймасштабнішому в історії України конкурсі на будівництво 1,5 ГВт нової генеруючої потужності.

"Закрити 1,5 ГВт – це, напевне, дуже амбітно, але інтерес до конкурсу точно буде. Ми вже зараз його відчуваємо", – сказав Зайченко у коментарі "Енергореформі" у кулуарах заходу "Децентралізація 2:0: посилюємо стійкість енергосистеми разом", який у Києві організувала "Укренерго".

Він зазначив, що насамперед розраховує на українських інвесторів, і "Укренерго" робить все, аби залучити їх до участі. Відносно технологій, то НЕК очікує найбільше на пікову та напівпікову газову генерацію.

Під час свого виступу на заході Зайченко вказав, що за оцінками НЕК, найближчими роками на розвиток нової генерації потрібні інвестиції на рівні EUR7 млрд. Він зауважив, що держава не може забезпечити такі інвестиції самостійно й робить ставку на приватний сектор.

За його словами, оголошений днями наймасштабніший конкурс на будівництво 1,5 ГВт нової генерації в енергодефіцитних регіонах, який проводиться за прозорим механізмом, є одним з інструментів залучення таких інвестицій.

В цілому, як вбачає "Укренерго", енергосистема майбутнього буде складатися з 13 ГВт атомних станцій, 6 ГВт – ТЕС та ТЕЦ, по 4 ГВт – ГЕС та ГАЕС, 2 ГВт – УЗЕ, 21 ГВт – ВЕС плюс СЕС.

"Наша мета – сучасна, децентралізована, декарбонізована, стійка енергосистема", – підкреслив голова правління НЕК.

Як він зазначив, інвестиції в енергетику сьогодні – це ключ до енергобезпеки в майбутньому.

"Йдеться не тільки про відновлення. Ми маємо унікальний шанс побудувати нову енергетику – більш сучасну, гнучку, витривалу. Від наших рішень сьогодні залежить, якою буде ця система через 5-10 років", – наголосив Зайченко.

Як повідомлялося, на конкурсі на 1,5 ГВт генеруючої потужності Київська та Черкаська області отримують квоту у 250 МВт, Сумська, Харківська та Полтавська області разом – 872 МВт, Дніпропетровська область 283 МВт, Одеська область – 100 МВт.

"Укренерго", серед іншого, звертала увагу, що мінімальний термін експлуатації кожного енергооб’єкта має складати не менше 20 років або 100 000 годин роботи, а нові енергоустановки мають відповідати технічним вимогам, що мають спростити балансування ОЕС України. Крім того, потужність об’єктів має бути не менше 10 МВт.

Комісія з проведення конкурсу на будівництво 1,5ГВт нової генеруючої потужності, очолювана першим заступником міністра енергетики Артемом Некрасовим, оголосила нараду для потенційних його учасників 29 липня. На сайті НЕК розміщена конкурсна документація.

Перший віцепрем’єр-міністр енергетики Денис Шмигаль у вівторок, 7 липня, заявив, що уряд розпочинає наступний етап конкурсу на будівництво понад 1,5 ГВт нової генерації. За його словами, комісія з проведення конкурсу офіційно затвердила правила та вимоги до учасників, і тепер потенційні інвестори мають 20 днів для подання своїх зауважень та пропозицій. Уряд очікує, що весь запланований для другого етапу конкурсу обсяг потужностей буде введений в експлуатацію до кінця 2027 року.

Сумарна потужність гарантованих бізнесом проєктів у результаті першого етапу конкурсу, який завершився наприкінці минулого року, становить 78,1 МВт. За його правилами, "Укренерго" мала компенсувати капітальні вкладення в будівництво таких об’єктів. Для другого етапу були оновлені правила: переможцям надаватиметься підтримка за механізмом ринкової премії у випадках, коли ціна електроенергії в години ранкових та вечірніх пікових навантажень буде нижчою за визначену на конкурсі – до 27,92 євроцента за 1 кВт*год.

Як пояснював під час окремої сесії на заході "Децентралізація 2:0" член правління "Укренерго" Іван Юрик, в осінньо-зимовий період час підтримки становитиме сім годин на добу, у весняно-літній – п’ять годин. За його словами, таким чином компанія мотивує інвестора до роботи у період доби, коли додаткова потужність найбільше потрібна енергосистемі.

Він додав, що здійснені фахівцями компанії розрахунки свідчать про трирічний термін окупності проектів для інвесторів, але, враховуючи вимогу щодо обов’язкового облаштування на нових енергооб’єктах захисту другого рівня, термін гарантованої цінової підтримки виробників встановлюється на п’ять років.

Юрик звернув увагу на те, що однією з важливих умов конкурсу є можливість брати участь у ньому проєктам, які були розпочаті раніше і зараз перебувають на стадії проєктування або вже безпосереднього будівництва. Це має суттєво прискорити введення нових генеруючих потужностей в експлуатацію. Всього на це дається 20 місяців після визначення переможців конкурсу.