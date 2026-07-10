Уряд розширив перелік майна, яке може бути об'єктом страхування від воєнних ризиків за державною програмою

Страхові компанії отримали можливість пропонувати клієнтам страхування від воєнних ризиків (з правом на подальшу компенсацію премії) без потреби перевіряти й документувати, що конкретний актив "профільно" використовується підприємством.

Це право закріплено постановою Кабінету міністрів України №887 від 8 липня 2026 року про внесення змін до порядку надання часткової компенсації вартості майна суб’єктів господарювання, знищеного чи пошкодженого внаслідок збройної агресії Російської Федерації, а також часткової компенсації страхових премій за договорами страхування від воєнних ризиків, затвердженого урядовою постановою від 28 листопада 2025 року (№1541).

Як повідомляється в інформаційному листі асоціації "Страховий бізнес", таким чином для страхової частини порядку скасовується умова про використання постраждалого майна в основній діяльності.

Постанова також уточнює умови самого договору страхування. Так, у переліку обов’язкових умов договору страхування для участі в програмі тепер визначається через нове, широке поняття "застраховане майно", а не через старий закритий перелік. Крім того, скасовано обмеження, за яким вимога окремо зазначати страхову суму, тариф і платіж за воєнними ризиками стосувалася лише певної частини майна, – тепер ця вимога поширюється на весь об’єкт страхування без винятку.

Змінено також базу розрахунку річного ліміту компенсації. Сам розмір ліміту – 3 млн грн на одного суб’єкта господарювання за календарний рік – залишається незмінним. Змінюється лише те, які договори враховуються в ліміт конкретного року.

Страховик тепер зобов’язаний сам перевіряти відповідність договору умовам програми при включенні клієнта. Раніше перевірка відповідності самого договору страхування умовам відбувалася лише на етапі виплати компенсації Експортно-кредитним агентством (ЕКА), тобто вже після укладення договору.

Також постановою вводиться новий механізм координації прямої державної компенсації майна, що розташоване на територіях підвищеного ризику, зі страховим відшкодуванням. Ця зміна формально стосується не премій, а компенсації за пошкоджене/знищене майно, але прямо зачіпає взаємодію зі страховиками. Раніше отримання будь-якого відшкодування від третіх осіб (зокрема страхового, навіть часткового) було підставою для повної відмови у державній компенсації. Тепер відмова у державній компенсації застосовується лише тоді, коли страхове (чи інше) відшкодування покриває збиток повністю, за часткового страхового відшкодування держкомпенсація не скасовується, а зменшується на суму отриманої виплати.

Крім того постанова продовжує строк для запізнілого приєднання до програми компенсації премій до 1 серпня 2026 року для підприємств, які уклали договір страхування від воєнних ризиків після 1 січня 2026, але в момент укладення не подали страховику заяву про участь у програмі компенсації премій.

Як повідомлялось, Кабінет міністрів уповноважив ЕКА з 1 січня 2026 здійснювати від імені держави виплату часткової компенсації вартості знищеного чи пошкодженого внаслідок війни майна та часткову компенсацію страхових премій за договорами страхування від воєнних ризиків.

Згідно з постановою, ЕКА припиняє прийом заяв про отримання компенсації коли загальний обсяг поданих відповідних заяв перевищує обсяг бюджетних призначень, передбачених у Держбюджетом України на відповідний рік за даною програмою.