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Економіка

Директорка мережі магазинів техніки на Львівщині відшкодувала понад 60 млн грн податків після викриття схеми дроблення бізнесу

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Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Львівській області задокументували схему штучного дроблення бізнесу, яку організувала директорка компанії з роздрібної торгівлі електронною технікою, телекомунікаційним обладнанням та аксесуарами, йдеться в повідомленні на сайті відомства.

За даними слідства, керівниця розподілила діяльність єдиної торговельної мережі між підконтрольними ФОПами, залучивши до схеми знайомих і працівників компанії, що дало змогу приховати понад 361,6 млн грн доходу та ухилитися від сплати понад 60 млн грн податків.

Наразі завдані державі збитки у розмірі понад 60 млн грн повернуто до державного бюджету у повному обсязі. Крім того, компанія добровільно перерахувала на потреби Збройних Сил України 2 млн грн із запланованих 5 млн грн, а решту коштів зобов’язалася сплатити найближчим часом. Більша частина задіяних у схемі підприємців уже припинила діяльність, інші перебувають у процесі закриття.

Дії директорки кваліфіковано за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах). Матеріали кримінального провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення фігурантки від кримінальної відповідальності у зв’язку з повним відшкодуванням завданої шкоди. Перевірка інших аспектів діяльності торговельної мережі наразі триває. Процесуальне керівництво у справі здійснювали прокурори Львівської обласної прокуратури.

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