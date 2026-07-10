EFI Group планує у I кв. 2028р збільшити вдвічі потужності нового заводу з виробництва упаковки з рослинної целюлози

Інвестиційна група EFI Group планує у першому кварталі 2028 року запустити другу чергу виробництва упаковки з рослинної целюлози в рамках проєкту Рulp Master зі збільшенням потужностей виробництва удвічі – до 100 млн од. в рік, повідомив засновник EFI Group Ігор Ліскі.

"Наразі в межах першої черги проєкту вже запущено виробничі потужності обсягом 50 млн одиниць продукції на рік. Після реалізації другої черги виробництва, що заплановано на перший квартал 2028 року, планується збільшити виробництво упаковки до 100 млн одиниць на рік", – розповів він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами Ліскі, фінансування проєкту здійснюється за рахунок власних інвестицій засновників та кредитної лінії.

"Така модель дає можливість реалізовувати проєкт поетапно, забезпечуючи його стабільний розвиток і контрольоване масштабування", – пояснив Ліскі.

Він зазначив, що Pulp Master із самого початку розвивається як експортноорієнтований проєкт: понад 90% виробленої продукції планується постачати на зовнішні ринки.

"За результатами комплексної оцінки ринку компанія прогнозує, що навіть за сценарію активного зростання споживання місткість українського ринку у цьому сегменті становитиме близько 10 млн одиниць продукції на рік. З огляду на це Pulp Master із самого початку розвивається як експортноорієнтований проєкт", – розповів засновник EFI Group.

За інформацією Ліскі, наразі сировина для виробництва упаковки постачається з країн Європи та Азії.

"Для виробництва одноразового посуду переважно використовується волокно цукрової тростини азійського походження, яке оптимально відповідає вимогам цієї категорії продукції. Структура сировини поступово оптимізуватиметься і змінюватиметься відповідно до розвитку проєкту", – зазначив він, додавши, що загалом мета проєкту – створити в Україні систему виробництва целюлози з побічних продуктів рослинництва та вирощування фруктів.

Як повідомлялось, перша черга проєкту Pulp Master загальною вартістю EUR5 млн нещодавно запрацювала в Житомирі. Проєкт став четвертим у напрямі екологічної упаковки групи, але перші три виробництва працюють на макулатурній сировині.

EFI Group засновано 2007 року. Опікується реалізацією бізнес-проєктів в Україні. Сфери інвестування – healthcare та medtech, паперова, харчова та деревообробна промисловості, постачання сільгосппродукції.

Серед бізнесів – підприємство з виробництва тваринних жирів і кормових добавок для тварин Feednova, завод з виробництва меду "Біхайв", медмережа "Медична зірка", Житомирський картонний комбінат, "Сем Екопак", лісопереробник "Форест технолоджі", постачальник сільгосппродукції "Ефі Агро", медичний онлайн-хаб Doc.ua тощо.