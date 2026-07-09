Банки за два роки дії меморандуму профінансували 1,9 ГВт енергогенерації – НБУ

Українські банки із червня 2024 року профінансували проєкти бізнесу з відновлення енергогенерації загальною потужністю 1,9 ГВт, повідомив Національний банк України (НБУ).

За даними Нацбанку, порівняно з кінцем травня 2026 року загальна потужність профінансованих проєктів зросла на 137 МВт, або 7,8%.

Водночас профінансована потужність проєктів зі зберігання енергії та генерації тепла становила 751 МВт, що на 5,0%, або на 36 МВт, більше, ніж місяцем раніше.

"Енергетичний меморандум став чудовим прикладом ефективного об'єднання зусиль банків різних розмірів, форм власності та бізнес-моделей. (...) Ми вдячні банкам і рухаємося далі, тримаючи баланс між підтримкою стабільності фінансової системи та сприянням економічному розвитку і відновленню", – зазначив голова НБУ Андрій Пишний.

З червня 2024 року в межах меморандуму про готовність фінансувати відновлення пошкодженої російськими атаками енергетичної інфраструктури банки надали 56,0 млрд грн кредитів для проєктів у 21 області України. Зокрема, бізнес отримав понад 5 тис. кредитів на 52,0 млрд грн, населення – близько 20 тис. кредитів на 4,0 млрд грн.

З урахуванням раніше оголошених даних, за місяць загальний обсяг фінансування зріс на 10,7%, або на 5,4 млрд грн, у тому числі бізнесу – на 10,2%, або 4,8 млрд грн, населенню – на 17,7%, або 0,6 млрд грн.

Станом на початок липня валовий портфель "енергетичних" кредитів юридичним особам з урахуванням погашення становив 34,0 млрд грн, що на 11,5%, або на 3,5 млрд грн, більше, ніж на 25 травня. За цей період портфель таких кредитів фізособам зріс на 15,4%, або на 0,4 млрд грн, – до 3,0 млрд грн.

Як повідомлялося, Рада з фінансової стабільності 5 травня схвалила оновлену Стратегію з розвитку кредитування, однією з ключових змін якої стало додавання цілі "Фінансування енергетики" для підтримки комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст.