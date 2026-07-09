Токарчук став директором департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ

Директором департаменту монетарної політики та економічного аналізу Національного банку України (НБУ) з 9 липня 2026 року призначено Тараса Токарчука, який із 24 квітня виконував обов’язки керівника цього департаменту, повідомив регулятор у четвер.

Зазначається, що департамент належить до вертикалі підпорядкування "Монетарна стабільність", загальне керівництво якою здійснює заступник голови Нацбанку Володимир Лепушинський.

"Очікую, що Тарас Токарчук, маючи багаторічний досвід роботи в НБУ, включно з періодом запровадження інфляційного таргетування в Україні та утриманням стабільності в умовах повномасштабної війни, (...) забезпечить ефективну роботу департаменту та його подальший розвиток", – прокоментував призначення Лепушинський.

До сфери відповідальності нового директора належатимуть реалізація стратегії монетарної політики, підготовка макроекономічного прогнозу, розроблення та супроводження системи прогнозних моделей, аналіз державної економічної політики й розвитку основних секторів економіки, а також забезпечення роботи Комітету з монетарної політики регулятора.

Токарчук також координуватиме дослідницьку роботу Нацбанку у сфері монетарної політики, макроекономічного розвитку, моделювання та прогнозування.

У Нацбанку він працює з лютого 2007 року. З січня 2017 року Токарчук був заступником начальника управління макроекономічного моделювання та прогнозування, а в жовтні 2024 року очолив управління економічного аналізу департаменту монетарної політики та економічного аналізу.

Як повідомлялося, попередній директор департаменту Михайло Ребрик 23 квітня 2026 року завершив роботу в центробанку за згодою сторін з особистих причин, після чого виконання обов’язків керівника поклали на Токарчука.