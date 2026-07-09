Сума внесків до Фонду підтримки енергетики перевищила EUR2 млрд після додаткового внеску Швеції на EUR124 млн

Швеція спрямувала до Фонду підтримки енергетики України додаткові EUR124,1 млн, повідомило Міністерство енергетики у четвер.

"Завдяки цьому загальний внесок країни перевищив EUR386 млн, а сума внесків до Фонду від моменту його створення сягнула понад EUR2 млрд", – зазначили у відомстві.

Як пояснили у Міненерго, новий внесок Швеції є особливо своєчасним, оскільки Фонд наразі знаходиться в розпалі підготовки до зими – за підтримки нещодавно оптимізованого процесу закупівель та створення стратегічного резерву обладнання.

"Вже понад чотири роки кошти донорів допомагають закуповувати обладнання для ремонту енергетичних об’єктів, пошкоджених унаслідок російських атак. Але ворог не зупиняється. Разом зі збільшенням масштабів руйнувань, яких завдає росія, зростають і потреби українських енергокомпаній", – зазначив перший віцепрем’єр-міністр енергетики України Денис Шмигаль.

За його словами, до надходження внеску від Швеції дефіцит фінансування становив EUR663 млн.

"Завдяки підтримці шведських партнерів цей дефіцит дещо зменшився, проте він усе одно залишається значним. Сподіваємося, що донори й надалі підтримуватимуть українську енергетику через механізм Фонду", – додав Шмигаль.

Своєю чергою, за словами директора Секретаріату Енергетичного співтовариства (СЕС) Артура Лорковського, на конференції "Ukraine Recover 2026" у Гданську наприкінці червня, СЕС разом із Міненерго України та Європейською комісією закликали виділити кошти, необхідні для зміцнення енергетичної системи України до настання чергових холодів.

"Швеція відгукнулася на цей заклик. Ось так виглядає справжнє партнерство", – наголосив він.

Фонд підтримки енергетики України (UESF) був створений за погодженням з Європейською комісією та Міністерством енергетики України для протидії наслідкам російських атак, спрямованих на критичну енергетичну інфраструктуру. Фонд дає змогу урядам, міжнародним фінансовим установам та міжнародним організаціям, а також корпоративним донорам надавати фінансову підтримку зусиллям українського енергетичного сектору, спрямованим на усунення цих збитків та забезпечення безперебійного функціонування.

Внески до Фонду використовуються для фінансування найнагальніших потреб українських енергокомпаній, таких як обладнання, запасні частини та інші технічні засоби, а також паливо та послуги, необхідні для відновлення інфраструктури та забезпечення енерго- та теплопостачання в Україні.