"Енергоатом" планує вийти на повну потужність всіх енергоблоків до середини листопада – CEO

АТ "НАЕК "Енергоатом" виконав плановий ремонт на чотирьох енергоблоках і продовжує підготовку до роботи в осінньо-зимовий період, повідомив очільник компанії Павло Ковтонюк у коментарі для національного телемарафону "Єдині новини" у четвер.

"Основне завдання НАЕК – вийти на повну потужність усіх енергоблоків до середини листопада, щоб перед настанням опалювального сезону працювати на максимумі", – наголосив він.

Ковтонюк також розповів про ситуацію на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС: обладнання станції деградує, персоналу критично не вистачає, а постійні блекаути щоразу ставлять під загрозу ядерну та радіаційну безпеку.

Наразі "Енергоатом" експлуатує дев’ять енергоблоків Південноукраїнської, Рівненської та Хмельницької АЕС загальною потужністю 7880 МВт, які розташовані на підконтрольній Україні території.

Запорізька АЕС з шістьома енергоблоками ВВЕР-1000 загальною потужністю 6000 МВт після її окупації 3-4 березня 2022 року не виробляє електроенергію з 11 вересня того ж року.