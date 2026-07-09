"Нафтогаз" продовжує примусове стягнення з "Газпрому" понад $1,4 млрд за рішенням міжнародного арбітражу

НАК "Нафтогаз України" продовжує примусове стягнення з російського "Газпрому" понад $1,4 млрд, присуджених міжнародним арбітражем, повідомила компанія у четвер.

"Компанія використовує всі доступні юридичні механізми у різних юрисдикціях, зокрема, й у Казахстані", – зазначили у "Нафтогазі".

Заборгованість "Газпрому" зростає до моменту повного виконання арбітражного рішення. На суму боргу щоденно нараховуються відсотки.

У "Нафтогазі" пояснили, що попри рішення Суду Міжнародного фінансового центру "Астана" від 7 липня про скасування раніше виданого дозволу на примусове виконання через відсутність юрисдикції, "Нафтогаз" продовжує процедуру визнання та виконання арбітражного рішення у Казахстані.

"Компанія послідовно реалізує міжнародну кампанію зі стягнення заборгованості "Газпрому", використовуючи всі доступні правові інструменти. Заходи з примусового виконання арбітражного рішення вже тривають у кількох країнах, а також готуються нові судові провадження", – зазначили у НАК.

Як повідомлялося, 15 травня 2026 року Суд Міжнародного фінансового центру "Астана" визнав арбітражне рішення від 16 червня 2025 року та надав дозвіл на його примусове виконання. Цим рішенням "Газпром" зобов’язаний сплатити "Нафтогазу" понад $1,4 млрд заборгованості за послуги з організації транспортування природного газу, а також відсотки й арбітражні витрати.

Відповідно до Конституційного закону Республіки Казахстан "Про Міжнародний фінансовий центр "Астана", остаточні рішення Суду МФЦА підлягають примусовому виконанню на території Казахстану як рішення національних судів. Водночас 25 травня 2026 року міністр юстиції Казахстану з невідомих причин заявив, що це рішення не виконуватиметься на території країни.