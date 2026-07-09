МХП планує залучити $20,9 млн на будівництво молочної ферми з когенерацією у Вінницькій області

Агрохолдинг МХП планує залучити $20,9 млн для будівництва молочної ферми з біогазовою когенераційною установкою у Вінницькій області, йдеться в інвестиційному каталозі Ukraine Investment Guide 2026, представленому на Конференції з відновлення України (URC2026) у Гданську, що проходила наприкінці червня.

Загальний бюджет проєкту становить $26,1 млн, з яких $5,2 млн компанія готова профінансувати власним коштом.

Проєкт передбачає будівництво молочної ферми на 2,5 тис. дійних корів та біогазової когенераційної установки потужністю 0,8 МВт. Планова виробнича потужність становитиме 28,5 тис. тонн сирого молока та понад 5,5 тис. МВт*год електроенергії на рік. Електроенергію вироблятимуть шляхом когенерації з біогазу, що утворюватиметься на фермі.

Основними споживачами продукції визначені підприємства харчової промисловості та роздрібної торгівлі, готельно-ресторанного бізнесу.

У перспективі компанія розраховує розширити продажі до країн ЄС, а також на ринки Балкан, Близького Сходу, Кавказу та Центральної Азії.

Запуск проєкту очікується через 1,5 року після початку реалізації, а строк окупності – 7,2 роки.

Як зазначається у каталозі, проєкт ґрунтується на вертикально інтегрованій моделі виробництва, яка охоплює весь ланцюг: від вирощування зерна та виробництва кормів до утримання великої рогатої худоби і виробництва сирого молока.

Наразі МХП управляє 18 молочними фермами у трьох регіонах України, що, за оцінкою компанії, забезпечує масштабованість бізнесу, ефективність виробництва та стійкість ланцюга постачання, сказано в каталозі.

МХП – міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій – має виробничі потужності в Україні, Іспанії та країнах Південно-Східної Європи, які об’єднують понад 39 тис. працівників. МХП експортує продукцію у понад 80 країн світу і є лідером з виробництва курятини в Європі за даними WattPoultry. Розвиває понад 15 брендів їжі та спільно з партнерами – кілька мереж, зокрема, магазини "М’ясомаркет" і заклади Döner Маркет. Земельний банк становить 350 тис. гектарів у 12 областях України.

Агрохолдинг за підсумками 2025 року збільшив чистий прибуток на 29,9% – до $187 млн за зростання виручки на 24%, до $3 млрд 766 млн. Акції МХП представлені на Лондонській фондовій біржі з 2008 року, її капіталізація наразі складає близько $1,07 млрд.