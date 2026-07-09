"Укренерго" за час війни понесло майже 90 млрд грн збитків від атак РФ – голова правління

Збитки НЕК "Укренерго" від військових дій РФ за час повномасштабного вторгнення становлять майже 90 млрд грн, повідомив голова правління компанії Віталій Зайченко.

"Майже 90 млрд грн – такий обсяг збитків "Укренерго" за час війни", – сказав він під час заходу "Децентралізація 2:0: посилюємо стійкість енергосистеми разом" від НЕК, передає кореспондент Енергореформи.

При цьому, як зазначалося в його презентації, через атаки РФ одночасно в Україні було відключено від енергоспоживання 12 млн громадян, що сталося 8 лютого 2026 року.

За словами першого віцепрем’єра-міністра енергетики Дениса Шмигаля, минулої зими доступна потужність енергетики країни через удари РФ "впала нижче 11 ГВт.

Як повідомлялося, Україна оголосила наймасштабніший у своїй історії конкурс на будівництво нової генерації в 1,5 ГВт в енергодефіцитних регіонах. Переможці конкурсу будуть отримувати компенсацію ціни е/е у ранкові та вечірні години за механізмом ринкової премії до рівня ціни е/е, яка складеться в результаті конкурсу.