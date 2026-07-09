Київ відклав на 30 серпня розкриття пропозицій на закупівлю 2 кабін фунікулера за кошти ЄІБ

КП "Київпастранс" перенесло розкриття пропозицій в тендері на закупівлю двох кабін фунікулера з фінансуванням Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) на 30 серпня поточного року, тоді як спочатку їх планувалось розкрити 30 червня.

Згідно з повідомленням щодо закупівель за кошти донорів, крім того, суму фінансування цієї закупівлі ЄІБ зменшено з EUR13 млн до EUR12 млн (без ПДВ).

Як повідомлялось, у травні поточного року було оголошено тендер на закупівлю "Київпастрансом" двох кабін фунікулера, а також супутніх товарів та послуг загальною вартістю EUR13 млн.

Закупівля фінансуватиметься ЄІБ та Київською міськрадою.

"Сума частки фінансування ЄІБ у контракті не включатиме ПДВ або, якщо застосовно, митні збори та інші податки на купівлю товарів за цим тендером. Будь-які такі ПДВ, збори чи податки будуть сплачені Договірним органом зі свого власного бюджету", – йшлось у повідомленні.

Перша поставка запланована не пізніше 18 місяців з дати отримання авансового платежу постачальником, а загалом контракт розраховано на 79 тижнів.

Передбачається, що кабіна фунікулера повинна бути оснащена швидкозарядними акумуляторами, встановленими у висувному або відкидному коробі для доступу та обслуговування, з належним захистом від корозії.

Постачальник також повинен надати супутні товари, зокрема, машини та лінійне обладнання, тягову систему, командне обладнання для керування, швидку систему заряджання акумуляторів на термінальних станціях, а також надати запасні частини, витратні матеріали.

Київський фунікулер проходить крутим схилом Володимирської гірки і з’єднує Поділ з Верхнім містом. Його було відкрито 1905 року, тоді ж він був інтегрований у трамвайну систему міста.