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Економіка

Споживчі ціни в Україні у червні знизилися на 0,1%, в річному вимірі зросли на 7,2% – Держстат

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Споживчі ціни в Україні у червні знизилися на 0,1%, в річному вимірі зросли на 7,2% – Держстат
Фото: Unsplash

Зниження споживчих цін в Україні у червні 2026 року становило 0,1% порівняно зі зростанням цін на 0,9% у травні, на 1,4% – у квітні та на 1,7% – в березні поточного року, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

Статвідомство нагадало, що у червні 2025 року зростання цін становило 0,8%, тому в річному вимірі інфляція за підсумками червня 2026 року знизилася до 7,2% з 8,2% за підсумками травня.

Зазначається, що в червні-2026 базова інфляція зменшилася до 0,5% з 0,7% у травні, 0,9% у квітні та 1,5% у березні. З урахуванням того, що в червні-2025 базова інфляція становила 0,3%, у річному вимірі вона зросла до 8,1% з 7,9% за підсумками травня.

Як повідомлялося, інфляція в Україні у перший рік повномасштабної російської агресії підскочила до 26,6%, після чого у 2023 році вона знизилася до 5,1%. У наступний рік вона знову зросла до 12%, але у 2025 році її вдалося знизити до 8%, у тому числі за рахунок доволі жорсткої монетарної політики Нацбанку.

Нацбанк в червні повідомив, що в найближчі місяці інфляція залишатиметься близькою до поточного рівня, наприкінці року пришвидшиться, а у 2027 році знову почне сповільнюватися.

Зростання цін стримуватиме достатня пропозиція сирих продуктів харчування, тоді як тиск на інфляцію підтримуватимуть підвищені витрати бізнесу, попереднє послаблення гривні та подальше зростання зарплат на тлі дефіциту кадрів, розраховують у центробанку.

#держстат #споживчі_ціни
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