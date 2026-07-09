Україна запустила вже 1,8 ГВт газової генерації - глава Міненерго

Україна вже ввела в експлуатацію 1,8 ГВт газової розподіленої генерації, повідомив перший віцепрем’єр-міністр енергетики Денис Шмигаль.

"1,8 ГВт газової розподіленої генерації вже ввели в експлуатацію, і робота триває", – сказав він під час заходу "Децентралізована генерація 2:0: підсилюємо стійкість енергосистеми разом" від НЕК "Укренерго", передає кореспондент "Енергореформи".

При цьому Шмигаль наголосив, що 9 липня стартував наймасштабніший в історії України конкурс на будівництво 1,5 ГВт нової генерації.

За його словами, цей конкурс проводиться в новій покращеній моделі з прозорими умовами для інвесторів.

Як повідомлялося, перший конкурс на нову генпотужність був проведений у 2025 році, за його результатами було анонсовано 78,1 МВт потужності в різних регіонах України.

Умови другого конкурсу на 1,5 ГВт були змінені, вони розміщені на сайті "Укренерго". 29 липня конкурсна комісія проведе нараду з потенційними інвесторами щодо цих умов.