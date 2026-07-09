"Сільпо" відкрив відновлений після обстрілу супермаркет у Харкові та реконструйований в Одесі

Мережа "Сільпо" відкрила відновлений після пошкодження російською атакою минулого року супермаркет у Харкові та реконструйований у стилі "музей рекордів" магазин в Одесі, повідомила пресслужба компанії.

Згідно з повідомленням, частина супермаркету "Сільпо" на просп. Аерокосмічному, 167/1 в Харкові була зруйнована внаслідок ворожої атаки на місто у листопаді 2025 року.

Магазин площею 1,1 тис. кв. м у космічному стилі знову запрацював 3 липня. У відновленому супермаркеті працюють вісім звичайних кас і п’ять кас самообслуговування.

Площа оновленого "Сільпо" на вул. Героїв Оборони, 98б в Одесі становить 807 кв. м. У магазині працює сервіс відправки та отримання посилок "Сільпо Поінт".

ТОВ "Сільпо-Фуд", що розвиває мережу "Сільпо", створено на початку серпня 2016 року. Згідно з інформацією на сайті, в мережі працює 306 супермаркетів у 60 містах України та чотири делікатес-маркети Le Silpo: у Києві, Дніпрі, Харкові та Одесі.

За даними YouControl, засновником ТОВ є ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Рітейл Капітал" (100%, Київ). Кінцевим бенефіціаром виступає Володимир Костельман.

Виручка "Сільпо-Фуд" за підсумками 2025 року збільшилася на 13,97% порівняно з 2024 роком – до 106,013 млрд грн, чистий прибуток становив 1,205 млрд грн проти 154,1 млн грн за аналогічний період попереднього року.

Входить до торгово-промислової групи Fozzy Group, яка має більш ніж 825 торгових точок по всій території країни. Компанія розвиває торговельні мережі різних форматів: супермаркети "Сільпо", оптові гіпермаркети Fozzy, магазини біля дому "Фора", дискаунтери Thrash!Траш!, фармацевтичні супермаркети "Біла ромашка", магазини для домашніх тварин E-ZOO.