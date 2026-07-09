Машинобудівники "ДТЕК Енерго" за 6 міс. виготовили 8 комбайнів і 1 млн запчастин для шахт

Машинобудівники "ДТЕК Енерго" у січні-червні цього року виготовили та відремонтували 923 од. гірничо-шахтного обладнання (ГШО), зокрема, виготовили вісім нових прохідницьких та очисних комбайнів та три електродвигуни, повідомляє пресслужба ДТЕК Енерго.

За цей період вони також випустили понад 1 млн запчастин і комплектуючих.

Як повідомлялось, у першому півріччі минулого року машинобудівними заводами було виготовлено та відремонтовано 1,707 тис. од. ГШО (зокрема, чотири нових комбайни) та 1,2 млн запчастин та комплектуючих.

"Ми пройшли усі воєнні опалювальні сезони завдяки злагодженій роботі всіх виробничих напрямів, не без посиленої участі і українських машинобудівників. Це дозволяє підтримувати надійніший видобуток вугілля, а відтак, закладати міцнішу основу для проходження літніх піків споживання та наступного опалювального сезону", – цитується в пресрелізі генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко.

"ДТЕК Енерго" забезпечує замкнений цикл виробництва електроенергії з вугілля. Встановлена потужність в тепловій генерації електроенергії – 13,3 ГВт (станом на січень 2022 р.). У вуглевидобутку створений повний виробничий цикл: видобуток і збагачення вугілля, машинобудування та сервісне обслуговування шахтного устаткування.

У 2022-2025 роках ДТЕК Енерго інвестував у підтримку українського вуглевидобутку майже 25 млрд грн. Кошти були спрямовані на проведення та ремонт гірничих виробок, оснащення лав і підтримку виробничих потужностей шахт.

До складу його машинобудівних активів входять релокований в Дніпро 2022 року "Корум ДрМЗ", харківський завод "Світло шахтаря" та Першотравенський ремонтно-механічний завод.

Група "ДТЕК" – найбільший приватний інвестор в енергетичний сектор України, що налічує 55 тис. працівників та понад EUR12 млрд капіталу, інвестованого з 2005 року. На 100% належить SCM Holdings. Кінцевим бенефіціаром та єдиним акціонером є Рінат Ахметов.