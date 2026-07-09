Детективи БЕБ виявили у Києві два підпільні покерні клуби з мільйонними прибутками

Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у м. Києві припинили діяльність двох підпільних покерних клубів, які працювали без відповідної ліцензії в Голосіївському та Подільському районах столиці.

Як зазначається в публікації на сайті відомства, за даними слідства, нелегальний гральний бізнес організували четверо мешканців Києва, заробляючи на ньому мільйони гривень.

БЕБ виявило, що у закладах регулярно проводилися покерні турніри та кеш-ігри, де відвідувачі купували фішки за готівку, а після завершення гри обмінювали їх назад на гроші. Організатори нелегального бізнесу залишали собі комісію у розмірі 5% з кожного ігрового банку. Під час санкціонованих обшуків детективи вилучили готівку в національній та іноземній валюті, покерні столи, фішки, карти, мобільні телефони, банківські картки та чорнову бухгалтерію.

Одному з організаторів повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор чи лотерей). Санкція статті передбачає штраф від 170 тис. до 850 тис. грн. Досудове розслідування триває за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.