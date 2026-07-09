Уряд ухвалив законопроєкт щодо продовження до 2036р державної програми зняття з експлуатації ЧАЕС

Кабінет міністрів України ухвалив законопроєкт щодо оновлення та продовження до 2036 року дії державної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, повідомило Міністерство енергетики України в четвер.

"Кабінет міністрів на своєму засіданні схвалив проєкт Закону України, який вносить зміни до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему", – зазначили у відомстві.

Документ продовжує дію програми та її фінансування до 2036 року, актуалізує її заходи з урахуванням сучасних викликів, наслідків російської збройної агресії та фактичного стану реалізації проєктів на майданчику ЧАЕС.

Оновлений документ уточнює перелік заходів і джерела фінансування для зняття з експлуатації ЧАЕС та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему.

Згідно з документом, загальний обсяг фінансування програми до 2036 року становитиме близько 50,8 млрд. грн. Із них 45,6 млрд. грн планується спрямувати з державного бюджету, ще 5,2 млрд. грн – за рахунок міжнародної технічної допомоги.

Як пояснили у міністерстві, необхідність оновлення чинної програми зумовлена завершенням етапів припинення експлуатації та підготовки до зняття з експлуатації ЧАЕС. Наступним етапом стане безпосереднє зняття станції з експлуатації та подальше перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему.

Проєкт акта також встановлює додаткові задачі та заходи з ліквідації наслідків пошкоджень конструкцій арки Нового безпечного конфайнменту, спричинені прямим влучанням російського безпілотного літального апарату. Документ передбачає додаткові заходи, необхідні для відновлення захисної інфраструктури та забезпечення ядерної та радіаційної безпеки.

Продовження дії програми дозволить забезпечити безперервне виконання робіт із зняття ЧАЕС з експлуатації, реалізацію міжнародних зобов’язань України у сфері ядерної безпеки, а також сприятиме залученню міжнародної технічної та фінансової допомоги для реалізації проєктів на майданчику станції.