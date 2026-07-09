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Економіка

Уряд розширив дію проєкту з реалізації планів стійкості регіонів на операторів критичної інфраструктури – Шмигаль

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Уряд розширив дію проєкту з реалізації планів стійкості регіонів на операторів критичної інфраструктури – Шмигаль
Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Кабінет міністрів України розширив дію експериментального проєкту з реалізації планів стійкості регіонів на операторів критичної інфраструктури, повідомив перший віцепрем'єр-міністр енергетики України Денис Шмигаль у четвер.

За його словами, вказане рішення забезпечить однакові правила реалізації планів та заходів стійкості для всіх операторів критичної інфраструктури, які залучені до їх виконання.

Відтепер такі енергетичні компанії, зокрема як НАК "Нафтогаз України", Оператор ГТС України та НЕК "Укренерго", які забезпечують функціонування критично важливих систем, а також залучені до відновлення та захисту об’єктів енергетичної інфраструктури і розвитку розподіленої газової генерації, зможуть реалізовувати свої заходи за спрощеними процедурами.

"Це дозволить швидше реалізовувати проєкти із захисту енергооб’єктів, будівництва нової генерації та приєднання до мереж", – підсумував Шмигаль.

#енергостійкість #проєкт
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