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Економіка

Попит на електромобілі в Україні за 6 міс. скоротився удвічі – "Укравтопром"

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Попит на електромобілі в Україні за 6 міс. скоротився удвічі – "Укравтопром"

Український автопарк у першому півріччі поточного року поповнили 15,221 тис. електромобілів (нових і вживаних), що вдвічі менше, ніж за той же період минулого року, повідомив "Укравтопром" в телеграм-каналі.

Традиційно основну кількість зареєстрованих електромобілів становили легкові авто – 14,404 тис., але їх реєстрації скоротились на 53%, тоді як попит на комерційні електромобілі скоротився на 17% – до 817 од.

Частка нової техніки в реєстраціях BEV становила 19% проти 18% торік.

Найпопулярнішими новими електромобілями у січні-червні були BYD Leopard 3 – 421 од., BYD Sea Lion 06 – 359 од., Zeekr 7Х – 229 од., Volkswagen ID.Unyx – 203 од. та Zeekr 7X – 172 од.

Серед вживаних найчастіше вперше реєструвались Nissan Leaf – 1592 од., Tesla Model Y – 1468 од., Tesla Model 3 – 1355 од., Chevrolet Bolt – 613 од. та Renault Zoe – 553 од.

Як повідомлялось, автопарк України у 2025 році поповнили 110,2 тис. електромобілів – вдвічі більше, ніж попереднього року. Частка нової техніки становила 20% проти 24% у 2024 році.

Зокрема, у грудні, останньому місяці розмитнення електромобілів без ПДВ, попит на них збільшився у 8,6 раза до грудня-2024 – до 32,8 тис. од.

#укравтопром #електромобілі #попит
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