Україна у 2026р обладнає енергомережу сучасними стабілізаторами STATCOM на 880 млн грн гранту ЄБРР та МАР – Шмигаль

Україна у 2026 році спрямує понад 880 млн грн грантових коштів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Міжнародної асоціації розвитку (МАР) на впровадження в енергосистемі сучасних модулів STATCOM та їхній фізичний захист, повідомив перший віцепрем’єр-міністр енергетики Денис Шмигаль.

У своєму повідомленні в Телеграм він зазначив, що для цього партнери у лютому збільшили загальний обсяг грантового фінансування в межах інвестиційного проєкту "Другий проєкт з передачі електроенергії" до $240 млн, а уряд змінами до постанови від 10 травня 2024 року №534 ухвалив рішення, яке створює правові підстави для спрямування частини цих коштів на встановлення STATCOM та їхній фізичний захист.

Шмигаль зазначив, що STATCOM – це сучасна технологія, своєрідний "стабілізатор" електромережі, який дозволить підтримувати стабільну напругу навіть за різких змін споживання чи генерації е/е, запобігати аваріям і каскадним відключенням, особливо після пошкодження енергооб’єктів, підвищувати стійкість енергосистеми під час пікових навантажень і після ракетних ударів. Крім того, такі системи дозволять інтегрувати більші обсяги відновлюваної генерації, зменшувати втрати е/е при передачі, розширювати можливості транскордонної торгівлі е/е.

За словами Шмигаля, STATCOM вже є одним із ключових елементів сучасних електромереж у країнах ЄС та США, а їхнє впровадження також є одним із зобов’язань України в межах інтеграції до європейського енергоринку та синхронізації з ENTSO-E.

"Вдячний ЄБРР, Міжнародній асоціації розвитку та всім партнерам за підтримку модернізації української енергосистеми. Це інвестиція не лише у відновлення після російських атак, а й у створення сучасної енергетичної інфраструктури, інтегрованої з європейською енергосистемою та здатної забезпечувати надійне електропостачання українців", – резюмував Шмигаль.

Згідно з інформацією на сайті ENTSO-E, STATCOM (статичний синхронний компенсатор) – це швидкодіючий пристрій, здатний забезпечувати або поглинати реактивний струм і тим самим регулювати напругу в точці підключення до електромережі.