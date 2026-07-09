Parallel удвічі збільшила кредитний ліміт у банку "Південний"

Мережа АЗК Parallel удвічі збільшила кредитний ліміт в АБ "Південний" – з 200 млн грн до 400 млн грн, які планує інвестувати в розвиток паливної інфраструктури.

Відповідні зміни до генеральної угоди про надання банківських послуг між ТОВ "Параллель-М ЛТД" та АБ "Південний" сторони підписали 7 липня 2026 року, йдеться в релізі компанії, наданому Енергореформі.

В ньому зазначено, що залучене фінансування компанія планує спрямувати на поповнення обігових коштів, придбання нових активів та модернізацію діючих АЗК.

"Інвестиції в розвиток інфраструктури є частиною довгострокової стратегії Parallel, яка передбачає розширення присутності на українському ринку, підвищення ефективності бізнес-процесів та подальший розвиток продуктів і сервісів для клієнтів", – наголосила компанія.

В релізі уточнюється, що співпраця Parallel з банком "Південний" розпочалася в липні 2025 року з відкриття кредитної лінії обсягом 200 млн грн.

Як повідомлялося, на початку липня мережа АЗК під ТМ Parallel представила оновлений мобільний застосунок з функцією авансового продажу пального, що, за її розрахунками, разом з іншими опціями скорочує час на відвідання станцій приблизно на третину.

До війни мережа під ТМ Parallel нараховувала 132 автозаправні станції. Внаслідок повномасштабного вторгнення "Паралель" втратила або зупинила роботу значної частини об’єктів. Зараз мережа управляє приблизно 100 АЗК.

За словами власника мережі Олександра Дубініна, Parallel у 2026 році планує збільшити свій паливний бізнес на 350 автозаправок і ввійти до п’ятірки найбільших торговців світлими нафтопродуктами в Україні. Parallel планує у 2026 році вкласти у розвиток мережі приблизно до 2 млрд грн інвестицій, якщо дозволять час та умови ринку. До цього, починаючи з 2022 року, в реконструкцію та розвиток мережі було інвестовано приблизно 350 млн грн.

Дубінін в інтерв’ю Forbes Україна зазначив, що зведення нових станцій з нуля в умовах воєнного часу неможливе через тривалі паперові процедури, отримання дозволів і виділення земель, тому компанія розглядає купівлю регіональних мереж.

Parallel входить до 10 найбільших українських імпортерів пального.