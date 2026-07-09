Агрохолдинг "Астарта" розпочав жнива озимої пшениці на Полтавщині

Агропромхолдинг "Астарта" розпочав жнива на підприємствах Полтавської області і планує зібрати врожай озимої пшениці з площі 38 тис. га та озимого ріпаку з 14 тис. га, повідомила пресслужба компанії.

"Попри пізніший старт весняних польових робіт через несприятливі погодні умови, збирання ранніх зернових розпочалося в оптимальні терміни", – цитує пресслужба директора департаменту рослинництва, логістики та механізації холдингу Андрія Загорулька.

Він зазначив, що виробничі служби виконали всі необхідні підготовчі роботи, а ключовими пріоритетами під час жнив залишаються якість збирання, мінімізація втрат, безпека працівників та чітка взаємодія всіх залучених служб.

У третій декаді липня до збиральної кампанії приєднаються підприємства Західного регіону.

"Астарта" – вертикально інтегрований агропромисловий холдинг, що здійснює діяльність у семи областях України та є найбільшим виробником цукру в країні. Склад компанії включає п’ять цукрових заводів, агрогосподарства із земельним банком 214 тис. га (зокрема 129 тис. га у Полтавській, 42 тис. га у Хмельницькій та 16 тис. га у Вінницькій областях) і молочні ферми з 30 тис. голів ВРХ. Холдинг також оперує заводом із переробки сої та біоенергетичним комплексом у Полтавській області, а також мережею з шести елеваторів. Акції "Астарти" котируються на Варшавській фондовій біржі.

Чистий прибуток "Астарти" за 2025 рік впав у 4,2 раза – до $19,94 млн, а консолідована виручка скоротилася на 23% – до $472 млн.