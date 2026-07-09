"Енергоатом" надасть "СхідГЗК" 555 млн грн позики на модернізацію та збільшення обсягів виробництва – Шмигаль

НАЕК "Енергоатом" надасть ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" 555 млн грн поворотної фінансової допомоги до кінця 2027 року, що дозволить дозволить підприємству збільшити видобуток уранової руди та обсяги виробництва ураново-оксидного концентрату, повідомив перший віцепрем’єр-міністр енергетики Денис Шмигаль.

Як він зазначив у повідомленні в Телеграм, відповідне протокольне доручення за ініціативою Міненерго ухвалив уряд.

Згідно з повідомленням, "СхідГЗК" розроблено план розвитку підприємства, який передбачає виконання заходів для оздоровлення підприємства та стабілізацію його роботи, а саме: придбання гірничого обладнання, виконання прохідницьких робіт та поступове збільшення підприємством виробництва уранового оксидного концентрату до 45 тонн на місяць. Крім того, передбачено будівництво нових горизонтів, реконструкцію підйомних установок та систем вентиляції шахт, проєктування та будівництво нової сірчанокислотної установки потужністю 85 тис. тонн сірчаної кислоти на рік.

Глава Міненерго звернув увагу, що окремо були визначені заходи для підвищення заробітної плати працівникам підприємства. За його словами, у 2026 році підвищення відбуватиметься в три етапи – у червні, вересні та грудні. Він додав, що вже за червень гірники отримали підвищення окладів на 20%.

"Ці рішення разом із ухваленням законопроєкту щодо корпоратизації "СхідГЗК" допоможуть вивести його зі скрутного фінансового становища. Ми перетворимо його на успішне підприємство – частину вертикально інтегрованого холдингу, що контролюватиме увесь технологічний цикл: від видобутку та виробництва уранового концентрату до генерації електроенергії", – резюмував Шмигаль.

Як повідомлялося, наприкінці травня заступниця міністра енергетики Валентина Москаленко зазначала, що кредиторська заборгованість ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" становить 9,8 млрд грн, що майже втричі перевищує балансову вартість основних активів в 3,6 млрд грн. За її словами, борг "СхідГЗК" перед НАЕК "Енергоатом" становить 3,3 млрд грн, перед держбюджетом – приблизно 400 млн грн, решта – перед іншими постачальниками.

Вона звернула увагу, що Міністерство спільно з підприємством розробляє план його оздоровлення на три роки, який передбачає поступове погашення боргів і доведення виробництва урану з 25 тон до 40 тон на місяць. Заступниця міністра уточнила, що для "СхідГЗК" точка беззбитковості становить 50 тон на місяць.

30 червня 2026 року Верховна Рада України підтримала у першому читанні внесений урядом законопроєкт "Про акціонерне товариство "Східний гірничо-збагачувальний комбінат (СхідГЗК)" № 15122 від 1 квітня 2026 року.

За словами першого віце-прем’єра – міністра енергетики України Дениса Шмигаля, документ передбачає процедуру перетворення державного підприємства "СхідГЗК" на акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Він додав, що надалі це дозволить приєднати "СхідГЗК" до НАЕК "Енергоатом" і реалізувати стратегію створення вертикально інтегрованого холдингу.

Згідно з інформацією на сайті підприємства, "СхідГЗК" входить до десятки найбільших виробників урану (2% світового видобутку) і є єдиним в Україні підприємством, що забезпечує видобуток уранової руди і виробництво концентрату природного урану. Підприємство забезпечує до 40% потреб в урані українських атомних станцій. Стратегічна мета – 100% забезпечення потреб вітчизняної ядерної енергетики в урановій сировині.