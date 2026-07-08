"McDonald's Україна" виділено в окрему управлінську структуру міжнародної мережі

McDonald's в Україні (ПІІ "МакДональдс Юкрейн Лтд.") відтепер працює як окремий ринок у міжнародній системі компанії McDonald's, повідомила пресслужба мережі.

"Україна сьогодні є одним із найдинамічніших ринків у нашій системі. Окрема ринкова структура дозволить нам ще краще відповідати на потреби клієнтів, підтримувати наших працівників і реалізовувати плани подальшого зростання. Для мене велика честь продовжувати очолювати "МакДональдз" саме в Україні і саме зараз, та разом із українською командою працювати над наступним етапом розвитку компанії у країні", – прокоментувала генеральна директорка McDonald's Україна Юлія Бадрітдінова.

Українська лідерська команда також поповнилася новими призначеннями. Ксенія Михайленко очолила відділ маркетингу, Сергій Невмержицький – відділ "Люди", Оксана Дем'янчук – відділ "Стратегії і Трасформації", Назар Бедій – "Корпоративний Вплив", Ігор Клімов – "Інформаційні Технології".

На сьогодні мережа McDonald's в Україні налічує 142 ресторани, а команда компанії налічує близько 12 тис. працівників. Від 2022 року мережа зросла майже на 30% – відкрила вже 40 нових закладів та продовжила інвестувати у мережу, людей і підтримку громад.

Раніше McDonald's в Україні, Чехії та Словаччині працювали у межах спільної управлінської структури.

Перший заклад мережі McDonald's в Україні відкрито 24 травня 1997 року у Києві. Наразі McDonald's забезпечує роботою майже 11 тис. українців та налічує 142 ресторанів, із яких наразі працює 128 ресторани у 42 населеному пункті.

За даними аналітичної системи Опендатабот, McDonald's в Україні за 2025 року отримав 21,3 млрд грн виторгу, що на 26,6% перевершило показник аналогічного періоду минулого року. Чистий прибуток збільшився на 21,3%, до 1,567 млрд грн. У 2025 році компанія сплатила 3,5 млрд грн податків до бюджету."МакДональдз" в Україні – партнер-засновник і найбільший корпоративний партнер благодійної організації "Дім Рональда МакДональда Україна".

Власником ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд." зазначено MCD Europe Limited (100%, Лондон, Велика Британія).