Зареєстровано проєкт рішення Київміськради про докапіталізацію "Київміськбуду" у розмірі 3 млрд грн

Проєкт рішення Київської міської ради "Про стабілізацію фінансового стану ПрАТ "ХК "Київміськбуд" шляхом збільшення статутного капіталу", яким передбачається докапіталізація компанії у розмірі 3 млрд грн, оприлюднено на сайті міської влади.

Як повідомили у пресслужбі Київміськбуду, цей проєкт підготовано та зареєстровано за спільним поданням трьох постійних комісій Київради: Постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності, Постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу та Постійної комісії Київської міської ради з питань власності та регуляторної політики.

"Це рішення є критично важливим: воно дасть компанії необхідний ресурс для підтримки динаміки на будівельних майданчиках. Наше головне завдання – добудувати кожен об’єкт і виконати всі зобов’язання перед нашими інвесторами та громадою міста, адже кожна гривня з докапіталізації: це цегла, бетон і робочі години на будівельних майданчиках", – зазначив голова правління "Київміськбуду" Валерій Засуцький.

Зазначається, що після прийняття рішення Київміськрадою та внесення до бюджету м.Києва на 2027 рік відповідних коштів для придбання акцій додаткової емісії холдингу, Київміськбуд отримає ефективний фінансовий інструмент для продовження основної діяльності протягом 2027-2028 років, завершення будівельних робіт на об’єктах, введення їх в експлуатацію разом із зовнішніми інженерними мережами.

ХК "Київміськбуд" створено на базі майна державної комунальної будівельної корпорації "Київміськбуд" у 1994 році шляхом об’єднання в її статутному капіталі контрольних пакетів акцій 28 підприємств та інших активів. До її складу входять 40 АТ, у яких компанія володіє акціями, а також шість дочірніх підприємств і 51 підприємство на правах асоційованого члена.

Київрада 31 жовтня 2024 року проголосувала за докапіталізацію "Київміськбуду" на суму 2,56 млрд грн через випуск і викуп додаткових акцій. 23 червня 2025 року акціонери компанії підтримали рішення про збільшення статутного капіталу на 2,56 млрд грн шляхом випуску додаткових простих іменних акцій. Цю докапіталізацію компанія отримала у грудні 2025 року. Єдиним учасником розміщення акцій виступила територіальна громада Києва.

Завдяки вже отриманій докапіталізації у розмірі 2,56 млрд грн Київміськбуд відновив будівельні роботи на 11 об’єктах. У 2026 році компанія планує ввести в експлуатацію шість житлових комплексів разом із зовнішніми інженерними мережами. Аналогічні обсяги введення житла заплановані й на 2027 рік.

Додаткова докапіталізація в обсязі 3 млрд грн дозволить не зупиняти відновлені будівельні роботи та продовжити реалізацію програми добудови житлових комплексів протягом 2027-2028 років.

Основним акціонером ПрАТ "ХК "Київміськбуд", згідно з даними НКЦПФР, є Київська міськрада.