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Економіка

"Інтергал-Буд" планує ввести в експлуатацію паркінг в ЖК "Сирецькі сади" у 2028 р.

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Багаторівневий паркінг з підземним поверхом на території житлового комплексу "Сирецькі сади" у Києві запланований до введення в експлуатацію у першому кварталі 2028 року, повідомив девелопер проєкту компанія "Інтергал-Буд".

"Створення багаторівневого паркінгу – важливий крок у розвитку інфраструктури комплексу, який забезпечить власників автівок комфортним, безпечним та сучасним місцем для паркування. Водночас підземна частина паркінгу виконуватиме функцію Shelter-зони, яку мешканці зможуть використовувати під час повітряних тривог", – цитується у пресрелізі бренд-маркетолог компанії "Інтергал-Буд" Ольга Боровик.

Згідно з проєктом, будівля паркінгу матиме один підземний та дев’ять наземних поверхів. Загальна площа паркінгу – понад 40 тис. кв. м, кількість машиномісць – 1426, у тому числі місця для електромобілів. Об’єкт матиме цілодобову охорону та систему відеоспостереження.

Згідно з інформацією порталу новобудов "ЛУН", у ЖК "Сирецькі сади" (вул. Івана Виговського, 18) загалом 10 будинків висотністю від 12 до 24 поверхів. У цілому у комплексі збудовано 2384 квартири.

Будівельна компанія "Інтергал-Буд" працює на ринку житлової нерухомості з 2003 року. У її портфелі – 107 житлових проєктів. У 2025 році компанія побудувала та ввела в експлуатацію близько 195 тис. кв. м нерухомості, з них 108,9 тис. кв. м житла (1702 квартири) та 38,5 тис. кв. м комерційної нерухомості (включно з коморами та паркінгами).

#інтергал_буд #паркінг #сирецькі_сади
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