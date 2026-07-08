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Економіка

"Нібулон" у 2025/2026 МР збільшив експорт зернових на 32%

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"Нібулон" у 2025/2026 МР збільшив експорт зернових на 32%

ТОВ СП "Нібулон" у 2025/2026 маркетинговому році (МГ) експортував 3,15 млн тонн агропродукції, що на 32% більше, ніж у попередньому сезоні, коли експорт був 2,39 млн тонн, повідомила пресслужба компанії.

Як зазначається у повідомленні, частка компанії в експорті зерна зросла до 7% із 5,1% роком раніше.

Зростання показників у компанії пов’язують із розширенням співпраці з агровиробниками, оновленням підходів до трейдингу, розширенням географії експорту та посиленням міжнародної торговельної присутності.

За інформацією компанії, наразі вона співпрацює з близько 4 тис. агровиробників і експортує українську агропродукцію до 26 країн світу.

ТОВ СП "Нібулон" до війни обробляв 82 тис. га землі у 12 областях України та експортував сільгосппродукцію у понад 70 країн світу. Зернотрейдер у 2021 році експортував максимальні за час свого існування 5,64 млн тонн сільгосппродукції. Після початку війни компанія була змушена перенести центральний офіс із Миколаєва до Києва. Крім 23 елеваторних комплексів,

"Нібулон" має власні автотранспортні й залізничні потужності, а також флот, збудований на власній суднобудівній верфі. У воєнний час цей флот продовжує здійснювати річкові перевезення.

Компанія також активно розвиває власний підрозділ гуманітарного розмінування для відновлення безпеки на орендованих землях та допомоги агросектору України. "Нібулон" є сертифікованим оператором протимінної діяльності.

#зернові #нібулон #експорт
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