У ПУМБі заявили, що виявлені НБУ недоліки не мають системного характеру

ПУМБ заявляє, що виявлені Національним банком України (НБУ) недоліки у сфері фінмоніторингу не свідчать про системні порушення в роботі банку, та повідомили, що вже вжили необхідних заходів для вдосконалення внутрішніх процедур і контролю, йдеться у позиції банку.

За даними ПУМБ, він має багаторівневу систему фінмоніторингу та постійно інвестує в розвиток автоматизованих інструментів контролю, перевірку клієнтів і транзакцій. Відповідні процедури регулярно оновлюються з урахуванням змін законодавства та вимог Нацбанку.

"ПУМБ неухильно дотримується встановлених законодавством обмежень щодо роботи з особами та компаніями, пов’язаними з державою-агресором. Будь-які виявлені у межах перевірок недоліки у процедурах належної перевірки клієнтів ретельно аналізуються та усуваються", – зазначили у пресслужбі банку.

Зазначається, що банк продовжує взаємодію з регулятором і вдосконалює систему фінмоніторингу з урахуванням його рекомендацій та вимог.

Як повідомлялося, у червні 2026 року НБУ оштрафував ПУМБ на 10 млн грн за неналежну перевірку нових і чинних клієнтів, невжиття посилених заходів щодо клієнта з високим ризиком.

Регулятор також вказав на неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу, зокрема, невстановлення високого рівня ризику ділових відносин із клієнтами, кінцевими бенефіціарними власниками яких є громадяни держави-агресора.

Серед інших підстав штрафу – несвоєчасне повідомлення про порогові фінансові операції та порушення обов’язку відмовити у підтриманні ділових відносин із клієнтами, які не надали документів для належної перевірки. Фінустанова також отримала письмове застереження за недоліки у внутрішніх документах із фінмоніторингу.