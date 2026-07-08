Dairy Global Experts планує залучити $150 млн на будівництво комплексу з переробки ВРХ на Черкащині

Українська компанія Dairy Global Experts планує залучити $150 млн на будівництво e Черкаській області високотехнологічного комплексу із забою та первинної переробки великої рогатої худоби (ВРХ), загальна вартість якого оцінюється у $160 млн, йдеться в інвестиційному каталозі Ukraine Investment Guide 2026, презентованому на Конференції з відновлення України (URC2026) у Гданську.

Згідно із документом, підприємство матиме потужність до 1 тис. голів ВРХ за зміну, або близько 350 тонн туш ВРХ і до 250 тонн готової продукції на добу.

На заводі планують виробляти охолоджені та заморожені туші й відруби, фарш, бургери, ковбасні вироби, а також побічну продукцію, зокрема, желатин, колаген і кормові добавки.

Основними експортними ринками визначено країни Європейського Союзу, держави Близького Сходу та Північної Африки (MENA), а також Китай і країни Південно-Східної Азії.

Проєкт передбачає відповідність вимогам ЄС щодо безпечності харчових продуктів, стандартам добробуту тварин і системі HACCP, а також можливість сертифікації за стандартами Halal та Kosher.

Згідно з каталогом, передпроєктне техніко-економічне обґрунтування вже підготовлено, триває розробка ТЕО та проєктно-кошторисної документації. Орієнтовний період реалізації проєкту – чотири роки. Термін окупності за прогнозного IRR 22% – сім років.

Постачальниками підприємства стануть ферми, що входять до Асоціації виробників молока, яка об’єднує більше 150 ферм.

Dairy Global Experts – українська міжнародна консалтингова та аграрна компанія, заснована у 2024 році, що спеціалізується на розвитку молочного скотарства, підвищенні продуктивності тваринництва та аграрних технологіях. Компанія також займається експортом живої великої рогатої худоби та м’яса і реалізує проєкти спільно з міжнародними організаціями та приватними партнерами.

Компанія, згідно з інформацією на її сайті, здійснює технологічний супровід 360 ферм. Загалом вона реалізувала 78 проєктів із реконструкції та будівництва тваринницьких комплексів і впровадила 60 проєктів автоматизації виробничих процесів на молочно-товарних фермах. Її виручка минулого року зросла на 90,2% – до $9,1 млн.