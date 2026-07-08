НКРЕКП прискорила порядок приєднання резервних джерел теплової енергії

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП) внесла зміни до постанови від 29 березня 2022 року № 355, яка визначає особливості приєднання до газорозподільних систем резервних джерел теплової енергії в умовах воєнного стану з метою пришвидшення та спрощення процесу забезпечення теплом.

"Завдяки змінам резервні котельні та інші джерела теплової енергії можна буде швидше вводити в роботу, якщо через ворожі обстріли теплоелектроцентралі, теплоелектростанції чи інші теплогенеруючі об’єкти будуть пошкоджені, знищені або втратять можливість експлуатації", – пояснили на сайті комісії.

Постанова визначає механізм використання вивільненої потужності газорозподільних систем без перевищення допустимих параметрів газоспоживання, а також порядок взаємодії військових адміністрацій, операторів газорозподільних систем, Оператора ГТС, операторів теплових мереж, власників об’єктів і замовників послуг з приєднання.

Окрім того, документ регламентує експлуатацію таких об’єктів, їх переведення в режим резерву та подальше відновлення роботи основних джерел теплової енергії, доповнив регулятор.

"Ухвалене рішення дає змогу ефективніше використовувати газову потужність, яка вивільняється після пошкодження енергетичних об’єктів внаслідок ворожих обстрілів. Замість того щоб ця потужність простоювала, її можна оперативно спрямувати на роботу резервних котелень та інших об’єктів генерації, які виробляють тепло та забезпечують гаряче водопостачання", – наголосив голова НКРЕКП Юрій Власенко.

Як зазначили в комісії, для споживачів це означає швидше відновлення теплопостачання після пошкодження енергетичної інфраструктури. Завдяки використанню вивільненої газової потужності резервні котельні та інші джерела генерації зможуть оперативніше забезпечувати виробництво теплової енергії. Це підвищить стійкість систем життєзабезпечення громад і допоможе мінімізувати наслідки ворожих атак для людей.