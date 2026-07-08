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Економіка

АРМА не вважає дефіцит кадрів головною проблемою управління активами

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АРМА не вважає дефіцит кадрів головною проблемою управління активами

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) не вважає дефіцит кадрових ресурсів головною проблемою управління арештованими активами та наголошує на необхідності зміни підходів до роботи з різними категоріями майна.

"Ключова проблема сьогодні полягає не у дефіциті ресурсів для управління арештованими активами, а в неспівмірності структури портфеля активів, які перебувають в управлінні АРМА", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у відомстві, коментуючи заяву міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олексія Соболева щодо можливого перегляду реформи АРМА.

В агентстві зазначили, що необхідно провести ретельний скринінг арештованих активів та чітко розмежувати ті, які потребують професійного управління для збереження їхньої економічної вартості, і ті, для яких найбільш ефективним рішенням є якнайшвидша реалізація.

В АРМА зауважили, що ресурси мають бути зосереджені на активах, збереження вартості яких неможливо забезпечити іншим способом, тоді як активи, що не потребують тривалого управління, повинні оперативно реалізовуватися через прозорі ринкові механізми.

"Отримані кошти доцільно конвертувати у стабільні фінансові інструменти - грошові кошти, іноземну валюту та військові облігації", - додали в установі і пояснили, що такий підхід дозволить зберегти економічну вартість активів, мінімізувати ризики знецінення, повернути активи до ринкової економіки та підтримати фінансування обороноздатності України, водночас забезпечивши захист майнових інтересів законного власника та держави.

Крім того, в АРМА зазначили, що питання ефективного управління арештованими активами виходить за межі економіки, оскільки виявлення, арешт, збереження або реалізація активів, пов’язаних із державою-агресором, є внеском у зміцнення безпеки України та Європи.

В агентстві також повідомили, що під час заходу, організованого Радою Європи у Страсбурзі, представники різних держав обговорювали аналогічні виклики.

"Міжнародний досвід свідчить: успішність системи визначається не кількістю активів в управлінні, а правильним вибором моделі поводження з кожним конкретним активом. Особливо показовим є досвід Італії, що сформувала систему роботи з активами, вилученими у мафіозних структур, а також Франції, де модель спецуправління та реалізації арештованого майна вже довела свою ефективність", - навели приклад в АРМА.

Як повідомлялося, міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді заявив, що не виключає комплексного перегляду реформи АРМА. За його словами, зараз в управлінні агентства перебуває понад 67 тис. активів, тоді як чисельність його працівників становить близько 270 осіб.

На думку міністра, необхідно комплексно переглянути реформу, оскільки за такого співвідношення кількості активів і штату агентство працюватиме "десятиліттями". Водночас він зазначив, що протягом останніх 9-10 місяців було сформовано нормативну базу для реалізації реформи, що дозволило проводити прозорі конкурси з відбору управителів арештованих активів.

#арма #кадри #активи #дефіцит
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