Банк "Кредит Дніпро" запропонував малому бізнесу 10% річних на залишки на поточному рахунку

Банк "Кредит Дніпро" розширив лінійку продуктів для малого бізнесу та фізичних осіб-підприємців, запровадивши тарифний пакет "Старт+", який передбачає нарахування 10% річних на залишок коштів на поточному рахунку, повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" пресслужба банку.

У фінансовій установі вважають, що така пропозиція є кращою за середні стандарти, тож сподіваються залучити нових клієнтів.

За даними пресслужби, у першому півріччі 2026 року обсяги кредитування малого бізнесу в банку зросли на 50% порівняно з аналогічним періодом минулого року, а обсяг коштів клієнтів малого бізнесу та ФОП, залучених банком, збільшився на 30%.

Крім нарахування доходу на залишок коштів, пакет "Старт+" передбачає безкоштовне відкриття рахунку, безкоштовне обслуговування протягом перших трьох місяців, 15 безкоштовних міжбанківських платежів у національній валюті, дистанційне відкриття рахунку через сайт без відвідування відділення, а також цілодобовий доступ до рахунку через систему інтернет-банкінгу Free2B.

У банку зазначають, що розвиток продуктів для малого та середнього бізнесу є одним із його пріоритетних напрямів. Основними клієнтами в цьому сегменті є оптова та роздрібна торгівля, надавачі послуг та дрібні виробники.

Банк "Кредит Дніпро" станом на 1 червня 2021 року, згідно зі статистикою Нацбанку, займав 21-е місце за загальними активами – 26,98 млрд грн – серед 58 банків в Україні, у тому числі кредити та заборгованість юросіб складали 6,31 млрд грн, тоді як кошти юросіб – 15,29 млрд грн.

Чистий прибуток банку за 5 місяців цього року становив 34,8 млн грн. Єдиним власником банку є Олександр Ярославський.