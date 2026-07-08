Мінфін США відкликає ліцензію, яка дозволяла здійснювати операції з іранською нафтою

Мінфін США оголосив про припинення дії ліцензії, яка дозволяла здійснювати виробництво, доставку, продаж та інші операції з нафтою, нафтопродуктами та нафтохімічною продукцією з Ірану.

У повідомленні Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) зазначається, що відкликання ліцензії, виданої 21 червня, набирає чинності 7 липня.

Одночасно Мінфін опублікував нову ліцензію, яка дозволяє до 17 липня завершити раніше укладені угоди, щодо іранської нафти.

Однак ці угоди дозволені за умови, що платежі особам, щодо яких діють санкції, здійснюються на заблокований рахунок, розташований у США.