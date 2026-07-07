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Економіка

НБУ у червні оштрафував ПУМБ на 10 млн грн та "Ай Ломбард" на 4,2 млн грн

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НБУ у червні оштрафував ПУМБ на 10 млн грн та "Ай Ломбард" на 4,2 млн грн
Фото: https://bank.gov.ua/

Національний банк України (НБУ) у червні 2026 року застосував заходи впливу до чотирьох банків і однієї небанківської фінустанови за порушення вимог законодавства у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства, зокрема оштрафував ПУМБ на 10 млн грн, а ТОВ "Ай Ломбард" – на 4,2 млн грн, повідомив регулятор на сайті.

ПУМБ оштрафовано за неналежну перевірку нових та чинних клієнтів і невжиття посилених заходів щодо клієнта з високим ризиком ділових відносин.

Регулятор також зафіксував неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу, зокрема невстановлення високого рівня ризику ділових відносин із клієнтами, кінцевими бенефіціарами яких є громадяни держави-агресора, а також несвоєчасне повідомлення спеціально уповноваженого органу про порогові фінансові операції.

Банк порушив вимоги щодо припинення ділових відносин із клієнтами, які не надали документів або відомостей для належної перевірки.

Крім того, ПУМБ отримав письмове застереження за недоліки у внутрішніх документах із питань фінмоніторингу, зокрема відсутність процедур, достатніх для ефективного управління ризиками.

Укрсиббанк оштрафовано на 400 тис. грн за неналежне розроблення та впровадження внутрішніх документів із питань фінмоніторингу, а також невжиття у встановлені строки окремих передбачених нормативними актами заходів.

Таскомбанк отримав штраф 200 тис. грн за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу.

Універсал Банк отримав письмове застереження за неналежне здійснення перевірки чинного клієнта.

ТОВ "Ай Ломбард" оштрафовано на 4,096 млн грн за неналежну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу. Порушення стосувалися розроблення внутрішніх документів, перевірки клієнтів, застосування ризик-орієнтованого підходу, додаткових заходів щодо політично значущих осіб та надання інформації на запити Нацбанку.

Компанія також отримала штраф 100 тис. грн за порушення порядку проведення валютно-обмінних операцій, зокрема невизначення у внутрішніх документах порядку взаємодії між відокремленими підрозділами та нездійснення інкасації залишків валютних цінностей.

Крім того, ТОВ "Ай Ломбард" отримало письмові застереження за неналежне ведення анкет клієнтів та проведення з фізичними особами-нерезидентами операцій із надання і погашення кредитів та сплати процентів у гривні без відповідної ліцензії НБУ.

 

#штрафи #нбу
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