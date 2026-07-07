Чиста купівля населенням валюти у червні-2026 збільшилась до $0,51 млрд

Обсяги купівлі населенням України валюти у червні-2026 перевищили обсяги її продажу на $0,51 млрд у доларовому еквіваленті порівняно з $0,29 млрд у травні цього року та $0,32 млрд – у червні торік.

Згідно із даними Нацбанку, порівняно із травнем купівля готівкової валюти збільшилася на $196,6 млн – до $1 млрд 974,5 млн, а продаж скоротився на $22,0 млн – до $1 млрд 467,7 млн.

Безпосередньо готівкових доларів населення купило у червні на $75,5 млн більше, аніж у травні, – $1 млрд 258,5 млн, при цьому придбало на $29,7 млн менше – $1 млрд 91,0 млн.

При цьому у червні купівля населенням готівкових євро зросла в доларовому еквіваленті на $117,3 млн – до $654,1 млн, а продаж на $5,9 млн – до $317,7 млн.

Щодо операцій клієнтів банків із безготівковою валютою, то в червні порівняно з травнем спостерігалося збільшення купівлі та скорочення продажу: купівля зросла на $1 млрд 144,7 млн – до $10 млрд 985,6 млн, тоді як продаж зменшився на $432,8 млн – до $7 млрд 176,4 млн.

Операції між банками порівняно із травнем у червні збільшилися на $1 млрд 512,9 млн – до $8 млрд 622,3 млн.

Порівняно із червнем 2025 року купівля безготівкової валюти клієнтами банків зросла на $2 млрд 614,2 млн, продаж – на $826,6 млн, а обсяг міжбанківських операцій – на $2 млрд 367,1 млн.

Офіційний курс гривні до долара у травні послабився порівняно з травнем на 58 коп. – до 44,85 грн/$1. Протягом місяця він сім разів оновлював історичний мінімум, востаннє – 11 червня на рівні майже 44,98 грн/$1. Водночас офіційний курс гривні до євро за місяць зміцнився на 27 коп. – до 51,17 грн/EUR1.

Чисті валютні інтервенції Нацбанку у червні збільшилися порівняно з травнем на $1 млрд 901,6 млн – до $5 млрд 87,0 млн та перевищили показник червня 2025 року, коли вони становили $2 млрд 962,6 млн.