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Економіка

Простір для зниження цін на пальне в Україні ще є – голова АМКУ

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Простір для зниження цін на пальне в Україні ще є – голова АМКУ
Фото: pexels

Мережі АЗК в Україні, попри значні витрати, які несуть, зокрема, через атаки РФ по станціям, мають можливості для подальшого зниження цін, вважає голова Антимонопольного комітету України (АМКУ) Павло Кириленко.

"Вони несуть дуже значні витрати (через удари РФ – ЕР), але мають можливість понижувати ціни на АЗС зараз і продовжувати це робити", – сказав Кириленко під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради під головуванням народного депутата Олексія Гончаренка у вівторок.

"Є простір для зниження ціни на пальне в Україні", – відповів голова АМКУ на уточнююче запитання Гончаренка, чи він правильно розуміє його позицію про можливості для зниження цін.

Як свідчить моніторинг цін в окремих мережах АЗК, який проводить "Енергореформа", ціни на пальне за перший тиждень липня практично не змінилися, порівняно з кінцем червня. За цей час UPG на 1 грн/л знизила ціну на газ, а також Parallel знизила на 0,5 грн/л ціну на обидва види дизелю та на 0,7 грн/л – ціну на газ.

#амку #паливо #азк
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