Уряд передав в управління "Укрнафті" арештовану частку в "Укрнафтобурінні"

Уряд погодив передачу в управління АТ "Укрнафта" арештованих корпоративних прав ПрАТ "Видобувна компанія "Укрнафтобуріння"" ("УНБ") у вигляді 10% частки в статутному капіталі компанії, що належить JKX Ukraine B.V.

"Рішення ухвалено відповідно до Закону України "Про АРМА". Цей механізм застосовують, коли арештовані активи потребують управління для запобігання переривання їхньої роботи, що може призвести до виникнення надзвичайних ситуацій або збоїв у тепло-, енерго-, електро-, водопостачанні або водовідведенні або постачанні природного газу", – повідомило Міністерство економіки, довкілля і сільського господарства у вівторок.

В Мінекономіки зазначили, що корпоративні права передають не у власність, а в управління, яке триватиме до завершення необхідних процесуальних заходів.

До переліку активів входять 5925 акцій "Укрнафтобуріння", що становлять 10% статутного капіталу компанії. Арешт на них накладено ухвалою Печерського райсуду Києва від 11 березня 2026 року.

"Арештовані активи мають працювати на користь України. Завдання держави – забезпечити їм належне управління в межах закону", – наголосив заступник міністра економікт Віталій Петрук.

"Укрнафтобуріння" – одна з найбільших приватних газовидобувних компаній в Україні. З 2010 року розробляє Сахалінське нафтогазоконденсатне родовище із запасами 15 млрд куб. м газу.