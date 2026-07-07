Найбільші гравці на ринку пального "Укрнафта", ОККО, WOG та UPG не мають ознак монополіста – глава АМКУ

Найбільшими гравцями на ринку пального є національна компанія "Укрнафта", мережі ОККО, WOG, UPG, де частка жодного з них не доходить до 35%, повідомив голова Антимонопольного комітету України Павло Кириленко.

"Тенденції змінюються, але найбільші гравці: "Укрнафта", ОККО, WOG і стрімко набирає оберти UPG. Відсотки на ринку не доходять у жодного оператора до 35%. "Укрнафта" виходить впевнено на друге-третє місце серед найбільших компаній", – сказав Кириленко під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради під головуванням народного депутата Олексія Гончаренка у вівторок.

На уточнююче запитання Гончаренка про місце "Укрнафти" ("то вона на першому чи на 2-3 місці?") Кириленко відповів: "Надані дозволи й кількість придбаних АЗС і запуск їх до функціоналу – це різні речі. Шанси у національної компанії розділити лідерські позиції до кінця року, якщо не будуть знищувати їхні АЗК, дуже великі".

При цьому він наголосив, що зловживання монопольним становищем на ринку світлих нафтопродуктів відсутнє як явище, оскільки у жодного учасника ринку немає наявності такого становища.

Як випливає з виступу Кириленка, за кількістю АЗК "Укрнафта" має приблизно 17% ринку, WOG – до 20%, ОККО – трохи більше 20%.

Заступниця директора департаменту досліджень та розслідувань ПЕК та ЖГГ – начальниця відділу нафти і нафтопродуктів АМКУ Олена Шевчук зі свого боку уточнила, що за результатами діяльності у 2025 році, найбільшу частку по проливам має ОККО.

"По проливам пального за попередній рік на загальнодержавному рівні ОККО має частку до 20%, WOG до 17%, "Укрнафта" – 10% плюс. UPG розрослася тільки цього року, бо до того мережа складала приблизно до 90 АЗС, не так багато як зараз (понад 440 АЗК – ЕР). Також є великі мережі БРСМ і АМІС, але їхні частки не досягають 10%", – описала ситуацію Шевчук.

При цьому вона зазначила, що з початком Ормузької кризи наприкінці зими-2026 та запровадженням відповідної цінової політики ("Укрнафта" грала роль певного стримувача росту цін – ЕР) відбувся перерозподіл ринку на користь "Укрнафти". Втім, Шевчук зауважила, що "за останньою інформацією з відкритих джерел ОККО начебто повернула лідерство".

Як повідомлялося, на початку червня-2026 державна мережа UKRNAFTA заявила, що вийшла на перше місце в Україні за обсягами реалізації пального, планує у 2026 році збільшити проливи на 20% порівняно з результатами 2025 року.

На той час UKRNAFTA управляла найбільшою мережею АЗК в Україні – майже 700 автозаправними комплексами, збільшивши свою частку ринку з 6% у 2022 році до 14% у першому кварталі 2026 року.