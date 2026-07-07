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Економіка

Сервісцентр Cooper&Hunter зруйновано внаслідок обстрілу РФ Київщини 6 липня

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Сервісно-тренінговий центр міжнародного виробника кліматичної техніки Cooper&Hunter зруйновано внаслідок обстрілу Київщини в ніч з 5 на 6 липня, повідомляється на Facebook-сторінці компаніі.

"Внаслідок чергового ракетного обстрілу було зруйновано сервісно-тренінговий центр Cooper&Hunter. Найголовніше - усі наші співробітники живі та не постраждали, а це найцінніше", - йдеться в публікаії.

В компанії повідомили, що сервісний центр зазнав значних пошкоджень. Проте майно клієнтів, що знаходилося на обслуговуванні або зберіганні, буде повністю відшкодовано.

"Ми вже відновлюємо операційні процеси та зробимо все необхідне, щоб і надалі надавати сервісне обслуговування на традиційно високому рівні", - додали в Cooper&Hunter.

Як повідомлялося, у ніч проти 6 липня ворог завдав масованого комбінованого удару по Україні, використавши рекордні 419 засобів повітряного нападу (68 ракет та 351 БпЛА). Основним напрямком удару став Київ. Унаслідок російського масованого удару по столиці в ніч на 6 липня загинули 19 людей, 61 людина дістала поранення. Ще 61 людина дістала поранення, серед них семеро дітей.

 

#руйнування #атака_рф #cooperhunter #обстріл
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