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Економіка

На будівництво, ремонт укриттів і сховищ столиці в 2026р передбачено понад 1,1 млрд грн

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На будівництво, ремонт укриттів і сховищ столиці в 2026р передбачено понад 1,1 млрд грн
Фото: Олексій Самсонов

Від початку війни у Києві відремонтовано майже 3 тис захисних споруд, цьогоріч передбачено ще понад 1,1 млрд грн на будівництво, ремонт і облаштування об'єктів цивільного захисту, заявив в.о.першого заступника глави Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

"За 2022-2025 рр. на ці роботи міська влада Києва виділила близько 7 млрд грн, з яких 4,5 млрд – на ремонт і належне оснащення цих об'єктів. Загалом наразі в Києві функціонують понад 4,3 тис. укриттів різних за типом, власністю та кількісно-технічними характеристиками", – зазначається на сайті Київської міської ради у вівторок.

Визначення адрес і виконання робіт по будівництву та ремонту укриттів забезпечують районні підрозділи, вони є розпорядниками виділених містом коштів.

Пріоритетними є локації, де укриттів бракує: мікрорайони, де відсутні станції метрополітену, або віддалені спальні житлові масиви.

За словами Пантелеєва, у віддалених від мережі метро мікрорайонах мешканці можуть користуватися укриттями, що є в школах та інших навчальних закладах. "Вони досить місткі та оснащені необхідними базовими елементами для таких приміщень, а також перебувають, як правило, в пішій доступності", – сказав заступник глави КМДА.

 

#укриття #київрада #ремонт #будівництво
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