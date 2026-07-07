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Економіка

Атаки РФ з початку війни пошкодили приблизно 8 АЗК UPG – топменеджер

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Атаки РФ з початку війни пошкодили приблизно 8 АЗК UPG – топменеджер

Внаслідок обстрілів РФ у мережі АЗК UPG з початку повномасштабного вторгнення пошкоджено приблизно вісім автозаправних комплексів, повідомив виконавчий директор оператора мережі ПП "Укрпалетсистем" Володимир Мороз.

"Думаю, приблизно вісім заправок UPG постраждали з початку війни", – сказав Мороз під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради під головуванням народного депутата України Олексія Гончаренка.

Мороз додав, що внаслідок цих пошкоджень мережа несе великі збитки. Він також зауважив, що це певною мірою впливає на ціну пального на стелі мережі.

Всього, як зазначив Мороз, мережа налічує 444 АЗК.

Як повідомлялося, UPG (Ukrainian Petrol Group) – українська група компаній, що спеціалізується на торгівлі нафтопродуктами. Приватне підприємство (ПП) "Укрпалетсистем" – оператор цієї мережі АЗК.

UPG входить до трійки найбільших операторів України за кількістю станцій. Група має власну логістичну інфраструктуру та здійснює прямі постачання пального з провідних НПЗ Європи та США.

Засновником UPG є Володимир Петренко.

Наприкінці червня СЕО WOG та ексміністр інфраструктури Андрій Пивоварський зазначив, що за останні два місяці в Україні згоріло понад 150 автозаправних комплексів (АЗК). Він додав, що майже щотижня атак зазнають нафтобази та інші об'єкти паливної інфраструктури.

#атаки_рф #upg #азс #енергетика
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