Уряд та нафтотрейдери домовилися про рішення для забезпечення пальним прифронту – Гетманцев

Кабінет міністрів збирається найближчим часом прийняти необхідні рішення для подальшого забезпечення пальним прифронтових регіонів в умовах постійних атак РФ на автозаправні станції та комплекси, повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

"Ворог систематично знищує АЗС та намагається перешкодити забезпеченню паливом людей і бізнесу. Коротко і без деталей: плани ворога не справдяться. Маємо чіткий план взаємодії між бізнесом і владою щодо забезпечення безперебійного постачання та упередження втрат", – написав Гетманцев у Телеграм у вівторок, зазначивши, що у прем'єр-міністра відбулася нарада з нафтотрейдерами щодо цього питання.

"Всі необхідні рішення будуть прийняті незабаром", – наголосив голова податкового комітету Ради.

Як повідомлялося, маркетинг-директор "БРСМ" Олександр Мельничук на початку липня зазначив, що за останній місяць військові РФ атакували приблизно 100 автозаправних комплексів у низці областей, але стратегія на позбавлення України пального провальна. Він додав, що в мережі "БРСМ-нафта" було вісім прильотів.

Про пошкодження та руйнування своїх АЗК повідомляла також низка інших мереж. Наприкінці червня СЕО WOG та ексміністр інфраструктури Андрій Пивоварський зазначив, що за останні два місяці в Україні згоріло понад 150 автозаправних комплексів (АЗК). Він додав, що майже щотижня атак зазнають нафтобази та інші об'єкти паливної інфраструктури.

Згідно із повідомленням у Facebook голови правління ПАТ "Укрнафта" Богдана Кукури, за 2-3 липня РФ атакувала три АЗК: по одному на Дніпропетровщині, Миколаївщині та Харківщині.

Мережа АЗК Socar повідомила, що 5 липня сталося влучання трьох ударних БпЛА типу Shahed по її об'єкту в Миколаївській області (с.Нечаяне), внаслідок чого було пошкоджено будівлю АЗК.

Мережа АЗК ОККО за останні два місяці внаслідок обстрілів РФ втратила чотири нафтобази, вісім АЗК були тією чи іншою мірою пошкоджені, повідомив CEO ОККО Василь Даниляк.

Тростяненька міська рада Сумської області через пошкодження обстрілами РФ стаціонарних автозаправних станцій інформувала жителів громади про розгортання мобільних автозаправних точок, наголошуючи, що відпуск пального здійснюватиметься тільки за готівку.

Співзасновник найбільшого українського логістичного оператора "Нова пошта" Володимир Поперешнюк зазначив, що постійні обстріли РФ українських АЗС роблять терміновою потребу децентралізації та розподілення точок продажу палива, щоб швидко ускладнити ворогу можливість руйнувати інфраструктуру та логістику. За його словами, настав час для скасування ліцензій на продаж пального, треба відкривати багато нових точок продажу – від малих, мобільних станцій до навіть бочок і каністр.

У коментарі "Енергореформі" СЕО Prime Group Дмитро Льоушкін висловив думку, що Україна на період воєнного часу має дозволити мобільні АЗС насамперед у прифронтових регіонах, натомість питання створення мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів дуже неактуальне з безпекових міркувань.