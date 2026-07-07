Травнева сума 205 млн грн придбання української промтехніки стала найбільшою за час програми 15%-ї компенсації – Мінекономіки

Двадцять підприємств, які у квітні придбали 58 од. промислової техніки та обладнання українського виробництва на 205 млн грн, отримають 25,6 млн грн за програмою компенсації 15% вартості української промислової техніки та обладнання, повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

"Мінекономіки затвердило розподіл коштів за травневими заявками в межах програми компенсації 15% вартості колісної, будівельної, спеціальної техніки, ліфтів та енергетичного обладнання вітчизняного виробництва", – йдеться у повідомленні на сайті.

Мінекономіки зазначає, що травневий результат придбання техніки за вартістю став найкращим за весь час дії програми.

"За вартістю придбаної техніки це найбільший результат за весь час дії програми, а за кількістю – найкращий результат цього року. Компенсація 15% стала вагомим аргументом для бізнесу на користь української техніки", – цитується у повідомленні заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

Серед придбаної техніки – ліфти, навантажувачі, вагони-цистерни для нафтопродуктів, напівпричепи різних моделей, автобуси, кранове обладнання та інша промислова техніка українського виробництва. Це продукція восьми українських виробників: ТОВ "Карат-Ліфткомплект", "ТДС Укрспецтехніка", Крюківський вагонзавод, "ТАС Полтаввагон", ПП "Транс-Авто-Д", "Еверласт", "Київський Завод ПТО", "ІСУЗУ-Атаман Україна".

За даними міністерства, з урахуванням травневих заявок за час дії програми 237 підприємств придбали 519 одиниць техніки та обладнання українських виробників на загальну суму майже 1,5 млрд грн (з ПДВ). Державна компенсація склала 180,8 млн грн.

Наразі у переліку техніки та обладнання, 15% вартості яких компенсує держава, 1 354 технічні найменування від 50 українських машинобудівних підприємств.

Програма часткової компенсації 15% вартості української промтехніки діє з вересня 2024 року в межах політики "Зроблено в Україні" і поширюється на обладнання, вироблене в Україні зі ступенем локалізації не менше 40%, що входить до затвердженого переліку Мінекономіки.

До реалізації програми залучено 29 українських банків.

Уряд 1 липня поточного року розширив перелік української техніки та обладнання по програмі 15% компенсації вартості, додавши в нього, зокрема нові види спецтехніки, комунальних машин, вантажних автомобілів, промислового вентиляційного, фільтрувального, зварювального та іншого обладнання.