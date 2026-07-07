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Економіка

Кількість виявлених ДМС порушень митних правил за 6 міс. зросла на 23%

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Кількість виявлених ДМС порушень митних правил за 6 міс. зросла на 23%

Митні органи за січень-червень 2026 року виявили понад 6 тис. порушень митних правил загальним обсягом 2,5 млрд грн, що перевищує кількісний показник аналогічного періоду минулого року на 23%.

Як повідомляється в телеграм-каналі Державної митної служби України (ДМС), у 2437 справах про порушення митних правил тимчасово вилучено предмети правопорушень на 352 млн грн. Зокрема, вилучено промислових товарів на 254 млн грн, продовольчих товарів на 58 млн грн, транспортних засобів на понад 35 млн грн, а також валюти на 5 млн грн.

Зазначається, що в 562 справах про порушення митних правил, у тому числі заведених у попередніх періодах, митницями застосовано штрафи на 17 млн грн, до Держбюджету стягнуто 29 млн грн з урахуванням справ, розглянутих за попередній період.

У ДМС додали, що на розгляд до суду митницями передано 3458 справ про порушення митних правил на суму майже 1,9 млрд грн. За результатами розгляду справ судами накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму 5,3 млрд грн.

#порушення #дмс
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