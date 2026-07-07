Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Економіка

Граничний дохід для отримання податкової соцпільги у 2026р становить 4660 грн - ДПС

1 хв читати
Додати як джерело
Граничний дохід для отримання податкової соцпільги у 2026р становить 4660 грн - ДПС

Державна податкова служба України нагадала правила застосування податкової соціальної пільги (ПСП) для зменшення суми податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), зокрема для працівників на умовах неповного робочого дня.

За даними відомства, у 2026 році граничний місячний дохід для отримання такої пільги становить 4660 грн.

Цей ліміт розраховано відповідно до прожиткового мінімуму для працездатної особи, який наразі становить 3328 грн. ПСП може застосовуватися до місячної заробітної плати або інших прирівняних до неї виплат лише від одного роботодавця.

Розмір базової пільги упродовж усього поточного року становить 1664 грн, що дорівнює 50% від січневого прожиткового мінімуму.

У ДПС також нагадують, що право на отримання податкової соціальної пільги мають одинокі матері чи батьки, особи з інвалідністю, батьки дітей з інвалідністю, а також сім’ї, в яких виховуються двоє і більше дітей віком до 18 років.

#пільги #дпс #пдфо
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Збереження облікової ставки НБУ 15% прогнозують сім членів КМП, четверо схиляються до 15,5-16% у найближчі місяці

Збереження облікової ставки НБУ 15% прогнозують сім членів КМП, четверо схиляються до 15,5-16% у найближчі місяці

Семеро з 11 членів Комітету з монетарної політики (КМП) Національного банку України вважають, що за умови збереження контрольованих інфляційних очіку…

Читати
Ціни на нафту зростають на тлі ескалації між США та Іраном і уповільненням постачання через Ормузьку протоку

Ціни на нафту зростають на тлі ескалації між США та Іраном і уповільненням постачання через Ормузьку протоку

На тлі ескалації напруженості між США та Іраном і уповільнення постачання енергоносіїв через Ормузьку протоку ціни на нафту в понеділок зросли після …

Читати
План зовнішнього фінансування держбюджету-2026 забезпечений, 2027 рік ще має питання – Мінфін на URC 2026

План зовнішнього фінансування держбюджету-2026 забезпечений, 2027 рік ще має питання – Мінфін на URC 2026

Забезпечення зовнішнього фінансування бюджету України та її оборонних потреб на цей та наступні роки були основною метою делегації Міністерства фінан…

Читати