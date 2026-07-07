Граничний дохід для отримання податкової соцпільги у 2026р становить 4660 грн - ДПС

Державна податкова служба України нагадала правила застосування податкової соціальної пільги (ПСП) для зменшення суми податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), зокрема для працівників на умовах неповного робочого дня.

За даними відомства, у 2026 році граничний місячний дохід для отримання такої пільги становить 4660 грн.

Цей ліміт розраховано відповідно до прожиткового мінімуму для працездатної особи, який наразі становить 3328 грн. ПСП може застосовуватися до місячної заробітної плати або інших прирівняних до неї виплат лише від одного роботодавця.

Розмір базової пільги упродовж усього поточного року становить 1664 грн, що дорівнює 50% від січневого прожиткового мінімуму.

У ДПС також нагадують, що право на отримання податкової соціальної пільги мають одинокі матері чи батьки, особи з інвалідністю, батьки дітей з інвалідністю, а також сім’ї, в яких виховуються двоє і більше дітей віком до 18 років.