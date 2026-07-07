Уряд сформував умови для будівництва 1,5 ГВт потужності та чекає від можливих інвесторів пропозицій до них – Шмигаль

Уряд розпочинає наступний етап конкурсу на будівництво понад 1,5 ГВт нової генерації та чекає від потенційних інвесторів зауважень і пропозицій до розробленої конкурсної документації, повідомив перший віцепрем’єр-міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Комісія з проведення конкурсу офіційно затвердила правила та вимоги до учасників. Тепер потенційні інвестори мають 20 днів для подання своїх зауважень та пропозицій", – написав він у Телеграм у вівторок.

У своєму повідомленні Шмигаль звернув увагу, що конкурс передбачає введення в експлуатацію 1505 МВт нових високоманеврених генеруючих потужностей у найбільш енергодефіцитних регіонах – Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Одеській, Чернігівській, Київській областях та місті Києві.

Як і повідомлялося раніше, кожен об’єкт повинен мати гарантовану потужність щонайменше 10 МВт, бути оснащений другим рівнем захисту, забезпечувати роботу в умовах відсутності напруги у зовнішній мережі та мати гарантований строк експлуатації не менше 20 років або 100 000 годин.

Глава Міненерго наголосив, що держава забезпечить інвесторам механізм компенсації імовірної різниці в ціні електроенергії у пікові години – вранці та ввечері. Також опрацьовується можливість страхування воєнних ризиків щодо знищення або пошкодження обладнання через механізм дерискінгу, напрацьований Секретаріатом Енергетичного Співтовариства.

Як повідомлялося, на конкурсі на нову генеруючу потужність Київська та Черкаська області отримують квоту в 250 МВт, Сумська, Харківська та Полтавська області разом – 872 МВт, Дніпропетровська область 283 МВт, Одеська область – 100 МВт.

Головою комісії з проведення конкурсу на будівництво генеруючої потужності. визначено першого заступника міністра енергетики Артема Некрасова.

"Укренерго", серед іншого, звертала увагу, що мінімальний термін експлуатації кожного енергооб’єкта має складати не менше 20 років або 100 000 годин роботи, а нові енергоустановки мають відповідати технічним вимогам, що мають спростити балансування ОЕС України.

Сумарна потужність гарантованих бізнесом проєктів у результаті першого етапу конкурсу, який завершився наприкінці минулого року, становить 78,1 МВт. За його правилами, "Укренерго" мала компенсувати капітальні вкладення в будівництво таких об’єктів. Для другого етапу були оновлені правила: переможцям надаватиметься підтримка за механізмом ринкової премії у випадках, коли ціна електроенергії в години ранкових та вечірніх пікових навантажень буде нижчою за визначену на конкурсі вартість МВт*год – до 27,92 євроцента за 1 кВт*год.

Уряд очікує, що весь запланований для другого етапу конкурсу обсяг потужностей буде введений в експлуатацію до кінця 2027 року.