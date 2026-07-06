"Укрзалізниця" чекає запровадження нових вантажних тарифів для нових переговорів з реструктуризації євробондів

Підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення на 30% покращить можливості "Укрзалізниці" (УЗ) у переговорах із власниками її єврооблігацій на $1,05 млрд, за якими компанія у січні цього року відмовилася виплачувати купонні платежі, повідомив голова правління УЗ Олександр Перцовський.

"Зараз треба дочекатися, щоб рішення (про підвищення тарифів) набуло сили. Звичайно, воно саме по собі повністю не є достатнім, але воно відкриває певні можливості перемовин", – сказав він у подкасті "Що з економікою" Центру економічної стратегії (ЦЕС).

Перцовський додав, що компанія також розраховує, що їй "підставлять плече" міжнародні фінансові організації та інші партнери з ліквідністю, і все це разом дасть змогу цей борг реструктуризувати.

"Але, знову таки, я не кажу, що в мене є якісь жорсткі дедлайни, тому що це буде використано проти нас. В нас є єдина умова, що ми зробимо це виключно на умовах прийнятних, доцільних і фінансово-раціональних для "Укрзалізниці", – наголосив він.

За його словами, якщо власники євробондів будуть вимагати від "Укрзалізниці" непід'ємних умов, тоді такі переговори триватимуть довше.

Голова правління нагадав, що колись цей борг був сформований через кредити у Промінвестбанку і в значній мірі під чемпіонат з футболу Євро-2012, а потім рефінансований через більш дешевий випуск єврооблігацій, але наразі економічний базис його повернення відсутній через російську агресію та окупацію значної території України та втрату активів компанії.

"Якщо б ми були винні російським банкам, нам було простіше, тому що ми просто б забули (про цей борг), але ми вже винні європейським кредиторам. Тому це наш борг, від нього юридично нікуди не подінешся, хоча, повторюсь, на жаль, сьогодні економічного базису для того, щоб його сплачувати, ми це пояснюємо інвесторам, немає", – підсумував Перцовський.

Він також зазначив, що наразі УЗ не залучає кредитне фінансування на операційну діяльність та не планує нових випусків єврооблігацій.

Глава компанії додав, що міжнародні фінансові організації дуже добре розуміють природу фінансів компанії, тож дають їй відповідні "вейвери" (не пришвидшують погашення боргів), і з їх боку УЗ не має тиску.

На думку Перцовського, перша пропозиція, з якою раніше компанія спільно зі своїм радниками Rothschild&Cie та FinPoint вийшла до власників євробондів, була справедливою та підйомною для компанії, але без підвищення вантажних тарифів у кредиторів відсутнє розуміння фінансовою моделі компанії.

"По суті, ми зупинилися на тому, щоб подивитися, як буде розв'язане питання вантажних тарифів. Це 80% наших доходів, тому воно є ключовим, якщо буде рух, то повернутися з пропозиціями", – зауважив голова правління.

Як повідомлялося, у січні цього року "Укрзалізниця" відмовилася здійснювати $45 млн купонних виплат за єврооблігаціями 2026 року зі ставкою 8,25% на суму $703,2 млн та єврооблігаціями-2028 зі ставкою 7,875% на суму $351,9 млн та заявила про намір розпочати комплексну реструктуризацію зобов'язань за облігаціями за участю фінансових та юридичних консультантів.

Основними передумовами припинення обслуговування боргу за єврооблігаціями компанія назвала триваюче скорочення доходів від перевезення вантажів на фоні зменшення їх обсягу, а також посилення атак на залізницю, загальна кількість яких в 2025 році (1195) перевищила сукупний показник за 2023-2024 роки.

У 2025 році "Укрзалізниця" зменшила виручку на 15,6% – до $2 млрд 189 млн, EBITDA – на 30,2%, до $293 млн, з яких $270 млн склала бюджетна підтримка. Відношення чистого боргу до EBITDA зросло до рівня 5,2.

"Укрзалізниця" з 1 по 8 квітня провела обмежені переговори з членами ad hoc групи (AHG) власників її єврооблігацій, в ході яких представила свою пропозицію щодо їх реструктуризації, але поки безрезультатно. Компанія пропонувала списати 20% основної суми, відстрочити остаточне погашення єврооблігацій до червня 2033 року та розпочати їх м'яку амортизацію з грудня 2030 року – шістьма рівними виплатами по $150 млн. При цьому додатково пропонувалося прив'язати обсяг цих виплат до обсягу перевезень вантажів. "Кожна окрема сума виплати в розмірі $150 млн може бути скоригована вгору або вниз в діапазоні $112-168 млн залежно від обсягу вантажних перевезень", – зауважувалося у презентації.

Щодо відсотків, то в перший рік (з червня 2026 по червень 2027 року) їх пропонувалося виплачувати грошима лише 1,5%, у другий – 2%, в третій – 4%, в четвертий – 6% та в останні три – по 7,75%.

Щодо прострочених відсотків, сума яких на 30 червня цього року досягне $83 млн, то "Укрзалізниця" хотіла б також списати 20% цієї суми, а із залишу у $67 млн сплатити грошима 20%, або 1,3 цента на долар номіналу, а решту капіталізувати в новий інструмент.

У разі прийняття такої пропозиції компанія б цього та наступного року сплатила за єврооблігаціями грошима відповідно лише $20 млн та $16 млн, тоді як 2028 року – $77 млн, 2029 – $121 млн, 2030 – $240 млн, 2031 – $389 млн, 2032 – $434 млн та 2033 року – $155 млн.