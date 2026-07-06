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Економіка

ЄБРР може надати Києву EUR50 млн для підтримки "Київтеплоенерго"

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ЄБРР може надати Києву EUR50 млн для підтримки "Київтеплоенерго"

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) розглядає надання Києву до EUR50 млн кредиту для підтримки ліквідності комунального підприємства "Київтеплоенерго" та забезпечення безперебійного надання критично важливих міських послуг в умовах війни.

Як зазначається у матеріалах банку, проєкт планують затвердити 22 липня 2026 року.

Кредит має покрити критичні потреби "Київтеплоенерго" у ліквідності, зокрема, операційні та ремонтні витрати, а також компенсувати тимчасові втрати доходів і додаткові витрати, спричинені війною.

Через воєнні ризики кредит частково покриватиме гарантія Європейського Союзу (ЄС) на покриття перших збитків за Програмою муніципальної, інфраструктурної та промислової стійкості (MIIR) у межах Інвестиційної програми для України (UIF).

Фінансування має забезпечити безперебійне теплопостачання шкіл, дитячих садків, лікарень, житлових будинків і підприємств, а також виробництво електроенергії для міста та енергосистеми.

ЄБРР зазначає, що додаткове навантаження на систему централізованого теплопостачання Києва пов’язане, зокрема, зі значною кількістю внутрішньо переміщених осіб.

Проєкт є частиною програми ЄБРР "Забезпечення стійкості та джерел засобів для існування" (RLF). Він також має підтримати розвиток і розширення міських послуг для ветеранів та членів їхніх сімей.

Як повідомлялося, у червні мер Києва Віталій Кличко заявив, що Київрада має схвалити залучення EUR50 млн кредиту ЄБРР для "Київтеплоенерго" на реалізацію заходів Плану стійкості столиці. Вартість пріоритетних заходів з енергостійкості Києва він оцінював приблизно у 30 млрд грн.

#кредит #київтеплоенерго #єбрр
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