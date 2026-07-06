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Економіка

ЄБРР може надати "Рівнеоблводоканалу" EUR34 млн на нові очисні споруди

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ЄБРР може надати "Рівнеоблводоканалу" EUR34 млн на нові очисні споруди
Фото: https://www.facebook.com/oleksiikuleba

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) розглядає надання до EUR34 млн кредиту комунальному підприємству "Рівнеоблводоканал" на будівництво нових очисних споруд потужністю 60 тис. куб. м на добу, реконструкцію трьох каналізаційних насосних станцій та впровадження енергоефективних технологій.

Як зазначається у матеріалах банку, проєкт планують затвердити 22 липня 2026 року, його загальна вартість оцінюється в EUR53,1 млн.

Кредит передбачено надати двома траншами. Його доповнить інвестиційний грант розміром до EUR10 млн від Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (E5P).

Повернення кредиту повністю гарантуватиме Рівненська область, а 25% його суми покриватиме гарантія Європейського Союзу (ЄС) за Програмою муніципальної, інфраструктурної та промислової стійкості (MIIR) у межах Інвестиційної програми для України (UIF).

Кошти спрямують також на встановлення енергоефективного обладнання та систем автоматизованого диспетчерського управління SCADA на об’єктах "Рівнеоблводоканалу".

Проєкт має поліпшити водовідведення та очищення стічних вод для приблизно 240 тис. жителів Рівного і прилеглих територій, зокрема, внутрішньо переміщених осіб.

За оцінкою ЄБРР, нові очисні споруди забезпечать очищення 22 млн куб. м стічних вод на рік відповідно до стандартів ЄС. Реалізація проєкту має скоротити викиди парникових газів на 50%, а чисте споживання енергії – на 45%.

Проєкт є частиною програми ЄБРР "Забезпечення стійкості та джерел засобів для існування" (RLF), спрямованої на відновлення та підвищення стійкості критичної інфраструктури України. Він також передбачає навчання працівників підприємства роботі з новим обладнанням і створення окремої групи з реалізації проєкту.

Як повідомлялося, у лютому 2026 року ЄБРР схвалив надання Рівному EUR12 млн кредиту на енергоефективну модернізацію щонайменше 24 об’єктів соціальної інфраструктури. Проєкт загальною вартістю EUR19 млн також передбачає грант E5P розміром EUR6 млн і EUR1 млн співфінансування міста.

#каналізація #єбрр #очисні #водопостачання #рівнеоблводоканал
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